Wenn der Körper nein sagt

Das Wissen um die wechselseitige Beziehung zwischen Körper und Geist gilt als intuitiver Bestandteil aller Kulturen. Diese Grundannahme arbeitet der bekannte kanadische Arzt Dr. Gabor Maté in seinem Buch Wenn der Körper nein sagt (ET Oktober 2020, Unimedica im Narayana Verlag) heraus. Er erklärt darin, wie sich psychischer Druck auf den Körper auswirken kann und wie die Alarmsignale des Körpers aufgrund von verborgenem Stress zu erkennen sind. Für ihn beginnen Therapie und Heilung an diesem Punkt. Er verwirft damit den schul-medizinischen Ansatz, chronische körperliche Erkrankungen isoliert von der Psyche zu behandeln.



Dr. Gabor Maté ist ein renommierter kanadischer Experte zu den Themen Sucht, Stress und kindliche Entwicklung und er hat als langjährig praktizierender Arzt auf diesem Gebiet. Einfühlsam schildert er eindrückliche Patientengeschichten und Fallstudien, unter anderem von Persönlichkeiten wie Ronald Reagan, Lance Armstrong und Betty Ford. Dabei macht er komplizierte biologische Prozesse oder Erkenntnisse der Biomedizin verständlich, indem er sie anhand der Lebensgeschichten einzelner Patienten erklärt. Wie verwoben unsere Erfahrungen, unser Verhalten, unsere Einstellungen mit unserer Gesundheit sind, erschließt sich unmittelbar.



Ein positives und hoffnungsvolles Buch, das tiefe Einsichten in den Zusammenhang von Psyche und Krankheit offenbart. Der internationale Bestseller wurde bereits in fünfzehn Sprachen übersetzt und erscheint jetzt in deutscher Sprache.

