„Trotz Corona wollen die Menschen Begegnungen, soziale Kontakte, Emotionen und Lebensqualität. Zudem das weiterhin warme Sommerwetter. All das hat uns dazu bewogen das beliebte Event aus dem Vorjahr auch in diesem Jahr durchzuführen. Natürlich unter Berücksichtigung aller Hygieneregelungen der Corona-Verordnung“ sagt Projektleiter Niko Kritzer.



Das „Afterwork- endless summer“ findet am Donnerstag, den 17.09.2020 von 18-23h statt. Ein zwangloses Event im Freien für Jedermann. Für die anspruchsvolle Gastronomie und musikalisches Flair (DJs Benito Blanco, Markus Haas, MPM80) im Hintergrund ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Voranmeldung möglich unter niko.kritzer@btmv.de. Weitere Informationen unter www.bruchsal-erleben.de

