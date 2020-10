Auch in diesem Jahr läuft die Terminerhebung für den Print-Veranstaltungskalender der BTMV aufgrund der Vielzahl der Vereine in der Kernstadt und den Stadtteilen ausschließlich über den Online-Veranstaltungskalender www.bruchsal-erleben.de.



2021 wird es wieder einen Ganzjahres-Print-Kalender geben. Der Meldeschluss ist der 31. Oktober 2020.



Bitte tragen Sie bis dahin alle, für die Öffentlichkeit interessanten Veranstaltungen,in den Online-Veranstaltungskalender selbstständig ein.



Fragen zum Selbsteintrag? Bitte wenden Sie sich per Mail an touristinformation@btmv.de oder an Tel. 07251 50594-61, Touristinformation Bruchsal, Am Alten Schloss 2, 76646 Bruchsal, www.bruchsal-erleben.de

