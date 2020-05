Pressemitteilung BoxID: 800521 (Springer Medizin Verlag GmbH)

10 Jahre Pflegemanagement-Award: Nominierungsstart ab sofort

Herausragender Einsatz von professionell Pflegenden wird zum zehnten Mal in Folge ausgezeichnet | Fachjury schlägt erstmals Kandidaten für den Pflegemanager des Jahres vor | Für den Nachwuchs-Pflegemanager können wie gewohnt Vorschläge eingereicht werden

Zum zehnten Mal in Folge werden Pflegemanager für ihren unermüdlichen Dienst zum Wohle des Menschen ausgezeichnet. Arbeitet die Pflege von je her am Anschlage, zeigt sich im Jubiläumsjahr - vor dem Hintergrund der herrschenden Pandemie - umso deutlicher, welchen unverzichtbaren Stellenwert jeder einzelne Pflegende in unserer Gesellschaft einnimmt. Die Honorierung des Pflegemanagers des Jahres und des Nachwuchs-Pflegemanagers gewinnt mehr denn je an Bedeutung. Die Preisverleihungen erfolgen in Zusammenarbeit mit Springer Pflege und mit Unterstützung der beiden Hauptsponsoren ZEQ und Fresenius Kabi Deutschland im Rahmen des Kongress Pflege 2021.



Pflegemanager des Jahres



Um den Auswahlprozess für den Pflegemanager des Jahres weiter zu optimieren, schlägt diesmal eine neunköpfige Experten-Jury geeignete Kandidaten vor. Im Fokus stehen Pflegemanager der Top-Ebene, die pflegerische Gesamtverantwortung für eine Einrichtung innehaben und durch nachhaltiges und innovatives Handeln überzeugen. Im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung erfolgt die Präsentation der Nominierten, die von der Jury mittels objektiver Kennzahlen bewertet werden. In einer anschließenden Wahl stimmen die Juroren über den Pflegemanager des Jahres ab. Ziel ist es, einen Gewinner zu identifizieren, der ganzheitlich und ergebnisorientiert denkt, eine Vorbildfunktion hat und sich für die Stärkung der Profession und des Nachwuchses einsetzt. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Krisenmanagement in schwierigen Situationen. Weitere Infos zum Auswahlverfahren für den Pflegemanager des Jahres hier.



Nachwuchs-Pflegemanager des Jahres Ab sofort bis zum 30. September 2020 können Vorgesetzte wieder den Favoriten unter ihren Nachwuchsführungskräften nominieren. Die Top 5 Kandidaten präsentieren sich nach einer Vorauswahl im November persönlich der Jury und stellen so ihre kommunikative Stärke unter Beweis. Auch diesmal zählen Engagement, Kreativität, soziale und fachliche Kompetenz zu den entscheidenden Kriterien für die Wahl des Top-Performers. In die Bewertung fließt auch die Führungsstärke in Krisensituationen ein. Die Jury ist wieder hochkarätig besetzt, u.a. mit Andreas Westerfellhaus, Staatssekretär und Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege sowie Vertretern aus Wissenschaft, Lehre und Praxis. Mehr Infos zum Nachwuchs-Pflegemanager hier.



Der Bundesverband Pflegemanagement e.V. ist eine aktive Interessenvertretung der Profession Pflege und insbesondere des Pflegemanagements in Politik und Öffentlichkeit. Der Verband ist bereits seit 1974 aktiv. Die heutige Struktur mit Bundesvorstand und Landesgruppen für einen maximalen Einfluss in Politik und Öffentlichkeit besteht seit 2005. Der Bundesverband Pflegemanagement ist Gründungsmitglied und aktives Mitglied des Deutschen Pflegerats. Durch seine Managementkompetenz, sein starkes Netzwerk und eine klare Organisationsstruktur wird der Verband heute als einer der Hauptansprechpartner unter den Pflegemanagement-Verbänden gehört und ist auf Bundes- wie Landesebene in die Gestaltung von Gesetzesvorlagen involviert und in Gremien engagiert. Vorstandsvorsitzender ist Peter Bechtel

