Zirka 2.040 m² Bürofläche in Essen über Brockhoff OFFICE vermittelt

Die technische Planungs- und Beratungssparte eines börsennotierten Essener Konzerns wird ab dem 1. April 2020 rund zirka 2.040 m² Bürofläche in der Schnabelstr. 1 in Essen beziehen. Bei der Vermittlung des Mietvertrags in einem gut angebundenen Randstadtteil der Stadt Essen war Brockhoff OFFICE beratend tätig.



Die Büroimmobilie überzeugte durch ihre sofortige Verfügbarkeit und der modernen Büroausstattung. Zahlreiche PKW-Stellplätze sind direkt am Objekt vorhanden und im Mietumfang enthalten. Eine Straßenbahnlinie mit Haltestelle direkt vor der Tür verbindet den neuen Standort innerhalb von rund zehn Minuten mit dem Essener Hbf. Die Autobahnauffahrt zur A52 mit Direktverbindung zum Düsseldorfer Flughafen ist in rund fünf Minuten erreichbar. Die Büroimmobilie gehört zum Portfolio eines institutionellen Eigentümers.

