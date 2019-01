Verdener Geschäftshaus wechselt über Brockhoff RETAIL den Eigentümer

14.01.19

Die Liegenschaft „Großen Straße 82-84“ in der niedersächsischen Stadt Verden hat den Eigentümer gewechselt. Das dreigeschossige Geschäftshaus befindet sich inmitten der Fußgängerzone in 1a-Lage und wurde durch Brockhoff RETAIL an eine Investorengesellschaft vermittelt. Durch 330 m² Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss sowie ca. 295 m² Lager- und Leerstandsflächen in den beiden Obergeschossen steht eine Gesamtmietfläche von ca. 625 m² zur Verfügung. Die Ladenlokale im Erdgeschoss sind an „Bonita“ und „Schum EuroShop“ vermietet.



Der neue Eigentümer plant, zeitnah in die Immobilie zu investieren und zukünftig die Leerstandsflächen im 1. und 2. Obergeschoss erfolgreich zu vermarkten. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

