Das 6.500 m² große Grundstück in Bochum wurde zuletzt durch das Volvo Centrum Rhein Ruhr genutzt. Das ehemalige Autohaus wurde vor circa 30 Jahren errichtet. Der aktuelle Mieter wird das Objekt im März 2021 verlassen.



Die Flächen wurden an eine Objektgesellschaft der in Bochum ansässigen DGC Gruppe veräußert. Das Areal wird seitens des Eigentümers neu konzeptioniert, wobei die Bestandsobjekte bestehen bleiben und wieder einer Nutzung als Autohaus zugeführt werden. Die zentrale und gut angebundene Lage an einem Kreisverkehr macht das Grundstück besonders attraktiv, sodass hier verschiedene Nutzungsideen entwickelt werden.





