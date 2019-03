Die "Neue A43": Brockhoff OFFICE findet optimalen Projektstandort für Straßen NRW

20.03.19

Bochum, Herner Str. 370.



Im Mai 2019 bezieht der Landesbetrieb Straßenbau NRW einen zusätzlichen Standort mit rund 540 m² Mietfläche in der Herner Str. 370 in Bochum. Die Standortsuche war vor allem durch eine optimale Anbindung an die A43 getrieben, da die neuen Räumlichkeiten vor allem für Projekt- und Verwaltungsarbeiten des A43-Ausbaus genutzt werden sollen. Brockhoff OFFICE vermittelte in kurzer Zeit die neue Bürofläche in optimaler Verkehrslage.



Die „Neue A43“ ist ein Mega-Projekt, das in der Verantwortung der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr liegt. In den kommenden Jahren werden insgesamt 28 Kilometer Strecke der A 43 zwischen Marl und Witten sechsspurig ausgebaut. Die Ausbauarbeiten beinhalten auch die Kreuzungen mit der A2, A40, A42 und der A44.

