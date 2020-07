Pressemitteilung BoxID: 808192 (Brockhoff & Partner Immobilien GmbH)

Brockhoff OFFICE vermittelt hochwertige Büroflächen direkt am Duisburger HBF

Bereits ein Jahr im Voraus konnte Brockhoff & Partner einen neuen Mieter für 280 m² für das Neudorfer Tor in Duisburg vermitteln. Die Jumedi GmbH, die als telemedizinischer Full-Service-



Anbieter fungiert, wird die Büroflächen am Duisburger Hauptbahnhof spätestens zum 1. Juli 2021 beziehen.



Wesentliche Entscheidungspunkte für die vorzeitige Flächensicherung waren die hervorragende Lage am Duisburger Hauptbahnhof und die hochwertigen Büroflächen.



Der zukünftige Mieter, die Jumedi GmbH, bietet auf moderne und innovative Weise digitale und telefonische Gesundheitsdienstleistungen an. Diese vereinen die Experten für Patientensteuerung und Fallmanagement konsequent in einer neuen, intelligenten Gesamtlösung.



Das attraktive und repräsentative Objekt befindet sich in sehr zentraler Lage. Der Duisburger Hauptbahnhof mit seinen vielfältigen ÖPNV-Anbindungen ist fußläufig in nur wenigen Minuten



erreichbar. Die Autobahnen A59 und A40 liegen ebenfalls nur wenige Fahrminuten entfernt. Auch die Innenstadt mit zahlreichen Cafés und Geschäften des täglichen Bedarfs befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Objekt.

