Ein weiteres absolut fantastisches Sicherheitsvideo von British Airways und Comic Relief

Sir Michael Caine, Asim Chaudhry, Olivia Colman, Jourdan Dunn, Naomi Harris, Joanna Lumley und David Walliams treffen im neuesten Sicherheitsvideo aufeinander

Das Video vermittelt auf humorvolle und ansprechende Art wichtige Sicherheitshinweise

Damit wird auch Flying Start, die globale Wohltätigkeitspartnerschaft zwischen British Airways und Comic Relief, unterstützt





Prominente Persönlichkeiten haben sich zusammengetan, um die zweite Ausgabe des hochkarätig besetzten Flug-Sicherheitsvideos von British Airways zu drehen Dieses wird ab Juli an Bord gezeigt*.



Sieben Prominente, darunter Sir Michael Caine, Olivia Colman und Joanna Lumley sind in humorvollen Sketches beim „Vorsprechen“ zu sehen, während gleichzeitig wichtige Sicherheitshinweise vermittelt werden. Sie stehen unter dem wachsamen Auge des Komikers Asim Chaudhry, der jede ihrer Bewegungen kontrollieren möchte.



Der neue Film baut auf dem Erfolg des ersten Teils auf, in dem Größen wie Gordon Ramsay, Sir Ian McKellen und Thandie Newton zu sehen waren, und der von Kunden fast 25 Millionen Mal angeschaut wurde.



Wie schon bei der ersten Folge bringt der neue Film eine Reihe gefeierter Stars aus Großbritannien zusammen, mit dem Ziel ein humorvolles Video zu kreieren und gleichzeitig den Kunden wichtige Sicherheitsinformationen zu vermitteln.



Das Video fördert das Projekt Flying Start, eine globale Wohltätigkeitspartnerschaft zwischen British Airways und Comic Relief, die seit der Gründung im Jahr 2010 über eine halbe Million Kinder in Großbritannien und einigen der ärmsten Gemeinden der Welt unterstützt hat.



Um den Director's Cut** des neuen Sicherheitsvideos auf YouTube zu sehen, klicken Sie hier >>



Carolina Martinoli, Direktorin für Marken- und Kundenerfahrung bei British Airways, zum neuen Video: „Es ist großartig, ein weiteres Flug-Sicherheitsvideo mit Star-Besetzung herauszubringen. Das erste Video war ein großer Erfolg; es brachte Kunden weltweit zum Lachen und half ihnen gleichzeitig dabei, die wichtigen Sicherheitshinweise vor dem Flug aufzunehmen.



„Unser erstes Video wurde von Kunden fast 25 Millionen Mal angesehen und ist somit eine tolle Möglichkeit, Flying Start, unsere globale Wohltätigkeitspartnerschaft mit Comic Relief, zu promoten. Dank unserer großzügigen Kunden und Kollegen haben wir in den letzten acht Jahren mehr als 19 Millionen Pfund für Comic Relief gesammelt. Wir hoffen, dass dieses Video uns dabei helfen wird, noch mehr für den guten Zweck zu sammeln, um heimische Projekte und auf der ganzen Welt zu unterstützen.“



Nach der Veröffentlichung des ersten Sicherheitsvideos verzeichnete Flying Start einen Anstieg der Spenden an Comic Relief um 20 Prozent.



-Ende-



Hinweise für Redakteure:



* Das Video wird zunächst im Juli auf Kurzstreckenflügen gezeigt, ab dem 1. August auch auf Langstreckenflügen



** Die „Director's Cut" Version des Sicherheitsvideos ist eine angepasste Version des echten British Airways Videos.



Die Prominenten, die im Video vorkommen, sind:





Chabuddy G (Asim Chaudhry)

David Walliams

Joanna Lumley

Jourdan Dunn

Sir Michael Caine

Naomie Harris

Olivia Colman





Über Flying Start



Durch Comic Relief konnte Flying Start mehr als eine halbe Million Kinder in Projekten auf der ganzen Welt unterstützen, darunter der Nelson Mandela Children's Fund in Johannesburg, der Magic Bus in Delhi, Fight for Peace in Rio de Janeiro, Pendekezo Letu in Kenia, der Bolton Lads and Girls Club und die D2 Youth Zones in Newcastle.



Für weitere Informationen über Flying Start oder um zu spenden, besuchen Sie bitte www.ba.com/flyingstart

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren