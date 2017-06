Fred Couples hat es wieder getan - zweiter Sieg in diesem Jahr auf der Champions Tour

Eine sensationelle Schlussrunde von 66 Schlägen, 6 unter Par, machte alles klar: Publikumsliebling Fred Couples holte sich mit zwei Schlägen Vorsprung den zweiten Titel dieser Saison bei der American Family Insurance Championship im University Ridge Golf Club in Madison, Wisconsin. Dies ist der 13. Sieg für ihn in 85 Starts auf PGA Champions Tour und gleichzeitig seine 25. Platzierung unter den Top 2.



„Ich bin absolut begeistert, ich habe den Ball heute sehr, sehr gut getroffen“, gab er anschließend bekannt. Der Ball, den er das ganze Turnier über so gut getroffen hatte (67-68-66), ist der Bridgestone Tour B330-S, seit Jahren sein bevorzugter Golfball.



Die B330-Serie wurde entwickelt, um Golfern Spitzenleistung für jede Facette des Spiels zu liefern.



Mit drei Schlägen Rückstand ging Fred Couples in den Finaltag. Vier Birdies auf den ersten Neun sowie zwei weitere auf den Bahnen 10 und 11 brachten ihn an die Spitze, und gut gelaunt, selbstbewusst und bogeyfrei beendete er die Schlussrunde.



„Als ich am Sonntag rausging, wusste ich, dass ich einen niedrigen Score brauchen würde und ich wusste, dass meine Ausrüstung mir einen solchen erlauben würde“, sagte Couples. „Mein Ball reagierte exakt, wie ich es brauchte, um einen siegbringenden Score zu spielen.“



Couples hat 2017 eine herausragende Saison: In 17 dieses Jahr gespielten Runden blieb Fred Couples in allen Runden unter Par. Sein Score-Durchschnitt ist mit 67,47 der niedrigste auf der Champions Tour. In 18 seiner zuletzt gespielten 19 Turniere erzielte Couples einen Platz unter den besten 15. Der am 3. Oktober 1959 geborene Frederick Stephen Couples spielt seit 2010 auf der Champions Tour. In jungen Jahren erhielt er für seine langen Drives den Spitznamen „Boom Boom Freddy“. Bis heute ist Couples einer der konstantesten Spieler. In Charles Schwab-Geldrangliste belegt er aktuell nach nur 7 gespielten Turnieren Platz 3.



Über Bridgestone Golf:



Bridgestone Golf produziert Premium-Golfbälle, Golfschläger und Zubehör unter den Markennamen Bridgestone und Precept. 1935 begann das Unternehmen mit der



Herstellung von Golfbällen und nutzt als international größter Reifenhersteller seine 900 Gummi-Ingenieure weltweit, um leistungsstarke Produkte zu produzieren. Als Pionier im Golfball-Fitting hat Bridgestone seit 2007 mehr als 400.000 Individual-Fittings weltweit durchgeführt. Die Daten daraus fließen kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Balltechnik ein. Hauptsitz des Unternehmens ist die Bridgestone Sports Co. Ltd. mit Sitz in Tokio. Bridgestone Golf USA ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit eigener Produktionsstätte.



Bridgestone B330 Tour-Golfbälle:

B330 (weiß) und B330 S (weiß): UVP € 54,00 / Dutzend.

B330 RX (weiß und gelb) und B330 RXS (weiß): UVP € 49,00 / Dutzend.



www.bridgestonegolf.de

