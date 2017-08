Bridgestone Tour B-Wedges: Lizenz zum schnellen Stopp

Passend zur neuen Tour-Schlägerserie Tour B hat Bridgestone eine Hightech-Wedge-Serie entwickelt. Besonderheit ist ein patentiertes lasergefrästes Rillenmuster, das Schlägen maximalen Biss gibt. Zur Unterstreichung der Einmaligkeit und Exaktheit der gerillten und mit zusätzlichen haarfeinen Mikrorillen aufgerauten Schlägeroberfläche liefert Bridgestone an seine Händler mit den Wedges eine kleine Lupe. Sie macht die vielen einzelnen absolut präzise gefrästen und parallel zu den Rillen verlaufenden Mikro-Vertiefungen auf der Schlagfläche sichtbar.



Biting Rail Milled



Sowohl die eigentlichen „Grooves“ als auch die Mikrorillen verlaufen parallel – nach den Erkenntnissen von Bridgestone der beste Garant für optimale Spinkontrolle. Die Oberfläche und die dahinter stehende Technik nennt Bridgestone „Biting Rail Milled Technology“.



Gewichtsmuskel



Wie die Tour B-Eisen (X-CB und X-Blade) verfügen auch die Wedges über einen ausgeprägten diamantförmigen Gewichtsmuskel hinter der Treffzone, der für ein besonders sattes und weiches Schlaggefühl sorgt.



Tour B XW-1





Schlägerblatt in tourerprobter Tropfenform mit einem Sohlenschliff, der sich für viele Lagen und Schlagvarianten eignet.

Das Tour B XW-1 wurde bereits 2016 von Bridgestone-Vertragsspielern in die Bags gesteckt und auf den Touren weltweit getestet.

Lofts und Bounces:





50-8 52-8 54-10 56-14 58-12 60-6



Standardschäfte:



NS PRO 950 stiff, NS PRO 950 regular, Modus3 (Custom).



UVP: € 199,00

BRISPO GOLF GmbH

Bridgestone Golf produziert Premium-Golfbälle, Golfschläger und Zubehör unter den Markennamen Bridgestone und Precept. 1935 begann das Unternehmen mit der Herstellung von Golfbällen und nutzt als international größter Reifenhersteller seine 900 Gummi-Ingenieure weltweit, um leistungsstarke Produkte zu produzieren. Als Pionier im Golfball-Fitting hat Bridgestone seit 2007 mehr als 400.000 Individual-Fittings weltweit durchgeführt. Die Daten daraus fließen kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Balltechnik ein. Hauptsitz des Unternehmens ist die Bridgestone Sports Co. Ltd. mit Sitz in Tokio. Bridgestone Golf USA ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit eigener Produktionsstätte.



