Bridgestone zum zweiten Mal in Folge in den Euronext Vigeo World 120 ESG Investment Stock Index aufgenommen

Bridgestone wurde im zweiten Jahr in Folge in den Euronext Vigeo World 120 Index aufgenommen. Es handelt sich dabei um einen führenden Aktienindex, der sich auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmens-Faktoren (Environment Social Governance – ESG) konzentriert.



Euronext Vigeo World 120 ist ein Aktienindex, der gemeinsam von Euronext, mit Sitz in den Niederlanden, und Vigeo Eiris entwickelt wurde. Als globaler Anbieter führt Vigeo Eiris Nachhaltigkeitsanalysen für Investoren und Emittenten durch, während Euronext europaweit mehrere Wertpapierbörsen betreibt. Der Index besteht aus 120 Unternehmen, die herausragende Leistungen in ESG-Bereichen aufweisen. Hinzu kommen 1.500 führende Unternehmen der Marktkapitalisierung, die aus den europäischen, nordamerikanischen und asiatisch-pazifischen Märkten ausgewählt wurden.



Bei Bridgestone stehen die Gesellschaft sowie der Kundennutzen im Mittelpunkt, um sich bis 2050 nachhaltig zu einem Anbieter von Mobilitätslösungen weiterzuentwickeln. Das Unternehmen arbeitet weiterhin daran, die Umweltbelastung zu reduzieren. Dabei hat es sich zum Ziel gesetzt, die Wasserentnahme bis 2020 um 35 Prozent zu reduzieren (pro Einheit und von einem Ausgangswert im Jahr 2005[1]). 2018 übertraf Bridgestone bereits sein gestecktes Ziel, indem es seine Wasserentnahme um 37 Prozent verringerte und dadurch signifikante Verbesserungen gegenüber den Vorjahren erlangte. Diese und weitere Initiativen, die zu einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen, führten zur Aufnahme von Bridgestone in den Euronext Vigeo World 120 Index.



Im Rahmen der CSR-Strategie „Our Way to Serve“ hat Bridgestone als Richtlinie vorrangig drei Kernbereiche definiert – Mobilität, Mensch und Umwelt. Mithilfe von Innovationen und Lösungen möchte Bridgestone die Art und Weise verbessern, wie sich Menschen bewegen, leben, arbeiten und agieren. Darüber hinaus wurden sechs Managementgrundlagen, einschließlich der Beschaffung, Menschenrechte und Arbeitspraktiken, als unverzichtbare Elemente eines verantwortungsvollen Unternehmens herausgestellt. In diesen Bereichen werden weiterhin innovative Aktivitäten umgesetzt.



Weiterführende Links:



Bridgestone CSR-Website:



https://www.bridgestone.com/responsibilities/index.html



Bridgestone Nachhaltigkeitsbericht 2018-2019:



https://www.bridgestone.com/responsibilities/library/



Externe Bewertungen rund um das Thema Nachhaltigkeit bei Bridgestone:



https://www.bridgestone.com/responsibilities/rating/index.html



1 Bridgestone verwaltet die Wasserentnahme nach Produktionsvolumen und Nettoumsatz für jedes Geschäftsfeld. Als Index wird ein gewichteter durchschnittlicher Wirkungsgrad der Reduzierung verwendet. Die Wasserentnahme beinhaltet nicht das recycelte Wasser von Dritten und Regenwasser.

