Der Bridgestone Potenza Sport überzeugt mit Bestnoten bei Nässe und Top-Werten auf trockener Fahrbahn und wird von den Testprofis mit dem begehrten Prädikat „vorbildlich“ ausgezeichnet.

Der neue UHP-Reifen von Bridgestone führt als Klassenbester das Feld der neun Profile an, die auf einem Ford Mustang 5.0 in der Größe 265/35 ZR 20 getestet wurden.

Der Test der Auto Bild sportscars ist der erste eines Fachmagazins, an dem der UHP-Reifen bislang teilgenommen hat.





Der Bridgestone Potenza Sport Ultra High Performance-Reifen ist Testsieger im Auto Bild sportscars Sommerreifentest 2021. Getestet wurden Profile der Dimension 265/35 ZR 20, die bei vielen sportlichen Fahrzeugen und Sportwagen zum Einsatz kommt. Der neueste Premiumreifen im Portfolio von Bridgestone überzeugte die Experten im Test durch sein exzellentes Handling auf nasser und trockener Fahrbahn, präzises Lenkansprechen, kürzeste Nass- und Trockenbremswege, sowie durch seine gute Balance und Aquaplaning-Eigenschaften. Aufgrund seiner herausragenden Leistungscharakteristik auf Nässe und Trockenheit fiel das Urteil des Fachmagazins eindeutig aus: Testsieger mit dem Prädikat „vorbildlich“.



Mit der Kapitelnote 1,0 auf Nässe und 1- im Trockenen – der jeweils besten Bewertung aller Profile im Test[1] – werden die Leistungsmerkmale des Bridgestone Potenza Sport von den Testexperten der Auto Bild sportscars hervorgehoben. Der UHP-Reifen repräsentiert einen neuen Standard im Bereich der sportlichen High-End-Performance. Neben der Top-Leistung in seiner Klasse auf trockener Fahrbahn, trägt er aufgrund seiner überragenden Nass-Performance das EU-Reifenlabel „A“ für Nasshaftung. In der Kategorie Seitenführung im Nasskreis urteilen die Testprofis gar: „absolutes Maß der Dinge“.



Erreichen konnte Bridgestone dies dank seines Zusammenspiels verschiedener neuer, innovativer Technologien im Profildesign, der Gummimischung und der Karkasskonstruktion. Im Profildesign wurden mehrere neue Spitzentechnologien, einschließlich der innovativen 3D-Lamellen für eine hohe Blocksteifigkeit, integriert. Sie ermöglichen kürzere Bremswege und eine höhere Laufleistung. Das innovative Laufflächen-Mischverfahren verwendet eine verbesserte Formel für maximale Nass- und Trockenperformance. Durch die optimierte Karkasskonstruktion erreicht der Potenza Sport eine maximale Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten sowie eine präzise Lenkrückmeldung bei gleichzeitig verbessertem Rollwiderstand. Aufgrund dieser Eigenschaften kürte die Auto Bild sportscars den Potenza Sport zum Testsieger im Klassement der insgesamt neun getesteten 20-Zoll Sportreifen.



„Wir freuen uns, dass unser neuer Bridgestone Potenza Sport gleich in seinem ersten Test von den Experten der Auto Bild sportscars als Testsieger ausgezeichnet wurde. Das ist ein starker Einstand für unseren UHP-Reifen, der einen neuen Standard im Bereich der sportlichen High-End-Performance repräsentiert und Top-Leistung in seiner Klasse bietet“, sagt Christian Mühlhäuser, Managing Director Bridgestone Central Europe.



Der in Europa entwickelte und hergestellte Bridgestone Potenza Sport wird sukzessive in 96 Größen von 17 bis 22 Zoll erhältlich sein. Damit deckt Bridgestone eine breite Palette von Pkw und On-Road-SUV auf dem Markt ab – von Premium-Limousinen und SUV bis hin zu Prestigefahrzeugen und Supersportwagen.



[1] In der Trockenwertung gemeinsam mit einem weiteren Profil.

