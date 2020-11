Mit einer Seed-Finanzierungsrunde konnte die _blaenk GmbH neue und internationale Investoren gewinnen: MA Ventures, der Corporate Venture Capital Fonds der Genossenschaft Migros Aare aus der Schweiz, Marks & Spencer im Joint Venture mit Founders Factory aus Großbritannien sowie Ruddat Grund, Spezialist für Einzelhandelsimmobilien.



Neben den Neu-Investoren geben auch die bestehenden Gesellschafter AC+X Strategic Investments der Aachener Grundvermögen und BitStone Capital frisches Kapital für _blaenks Vision, den Einzelhandel zu revolutionieren. In Summe konnte das Startup einen siebenstelligen Betrag einsammeln.



_blaenk entwickelt auf Basis von modernsten Technologien ein hybrides Retail-Konzept, welches den stationären und digitalen Handel vereint. Zuletzt gewann _blaenk für sein Konzept den europäischen Innovationspreis für Handel und zählt unter den Top50 PropTech Startups in Europa.



„Der stationäre Einzelhandel steht vor großen Veränderungen. Neue, datenbasierte Konzepte sind gefragt. Der Ansatz und das Team von _blaenk haben uns überzeugt und wir freuen uns, _blaenk bei der weiteren Entwicklung zu unterstützen.“ sagt Beat Schlumpf, Investment Manager, MA Ventures.



Martin Bressem CEO & Founder von _blaenk ergänzt: „Es ist Zeit für frischen Wind im stationären Handel. Mit unseren bestehenden und neuen Investoren haben wir die besten Voraussetzungen international durchzustarten“.



_blaenk eröffnet Ende November 2020 seine neue Fläche in Kölner 1A-Lage auf der Schildergasse. Darüber hinaus sind im Folgejahr Projekte in der Schweiz und in London geplant.



Über MA Ventures



MA Ventures investiert und begleitet junge, innovative Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie. Dabei stehen Stabilität und Partnerschaft auf Augenhöhe im Vordergrund. Die Portfoliounternehmen von MA Ventures gestalten den digitalen Wandel aktiv mit, indem sie traditionelle Prozesse aufbrechen und nachhaltig verbessern. Neben der Geschäftsidee investiert MA Ventures in Gründerpersönlichkeiten, welche ihre Vision mit viel Leidenschaft und Durchsetzungsvermögen umsetzen. MA Ventures ist der Corporate Venture Capital Fonds der Genossenschaft Migros Aare. Zur Umsetzung der Investitionsstrategie besteht eine strategische Partnerschaft mit dem VC-Spezialisten Redstone.



Über BitStone Capital



Bitstone Capital ist ein international operierender Venture Capital Investor und Company Builder, der gezielt innovative digitale Bau- und Immobilienwirtschaftliche-Geschäftsmodelle entwickelt. Über die Finanzierung hinaus katalysiert BitStone Capital das Wachstum seiner PropTech- und ConstructionTech-Beteiligungsunternehmen mit seinem weitreichenden Netzwerk, einzigartigem Branchen Know-How und spezifischer Expertise in neuen Technologien.



Über AC+X Strategic Investments



AC+X ist die Tochtergesellschaft für strategische Investitionen der Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgsellschaft mbH und ausschließlich auf strategische Investitionen ausgerichtet. Das Hauptziel ist die Nutzung des Kerngeschäfts der Aachener Grundvermögen. Daher investiert AC+X in Technologie- und Datenunternehmen in den Bereichen Retail-Tech, Prop-Tech und Smart Cities. Investitionen werden individuell bemessen und bepreist, sind aber immer auf das jeweilige Marktverhalten abgestimmt.



Über BGO 1. Beteiligungsgesellschaft Obernstrasse (Ruddat Grund)



BGO ist eine Beteiligungsgesellschaft der Bremer Familie Ruddat, die unter anderem mit der Ruddat Grundbesitz GmbH & Co. KG seit 1973 als inhabergeführtem und unabhängigem Immobilienbestandshalter von dem Firmenstammsitz in Bremen aus auf dem Einzelhandelsmarkt deutscher Metropolregionen tätig ist. Ruddat Grund sieht es seit jeher als Verpflichtung an, mit den in deren Portfolio befindlichen Liegenschaften dazu beizutragen, die jeweiligen Standorte aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität für die Menschen zu erhöhen. Mit den Investitionen in Startups über die Beteiligungsgesellschaft, soll diese Herangehensweise zukunftsorientiert unterstützt und weiterentwickelt werden.



Über Founders Factory Retail



Founders Factory befähigt Gründer, weiter und schneller zu gehen. Als weltweit führendes Startup-Studio und Accelerator validiert das Founders Factory-Team Ideen, baut Gründerteams auf, findet erste Kunden und investiert direkt in Startups aus mehreren Disziplinen. Founders Factory Retail ist das Joint Venture (JV) mit Marks & Spencer, das sich auf Investitionen in und das Wachstum von Einzelhandels-Startups konzentriert, die über das globale Netzwerk von Founders Factory beschafft werden. Das Unternehmen wird neue Technologien, Geschäftsmodelle und unternehmerisches Denken erforschen, während es versucht, die digitale Technologie in den Mittelpunkt seiner Transformationsstrategie zu stellen. M&S ist der Mehrheitsaktionär innerhalb des JV. Founders Factory hat bisher über 35 Unternehmen aufgebaut, in über 140 Start-ups investiert und über 200 kommerzielle Piloten für seine Start-ups gewonnen, wobei 36% dieser Piloten zu Unternehmensverträgen und Direktinvestitionen führten.

