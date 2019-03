Bremer Philharmoniker mit Helen Schneider auf Konzertreise

01.03.19

Die Bremer Philharmoniker gastieren am Samstag, den 9. März, und am Sonntag, den 10. März, in Itzehoe und in Coesfeld. Gemeinsam mit Helen Schneider präsentieren sie unter der musikalischen Leitung von Nabil Shehata ein mitreißendes Musical-Programm, das das Bremer Publikum bereits einen Tag zuvor am Freitag, den 8.3., während des Bürgerpark-Konzertes genießen darf. Mit bekannten Songs von Stephen Sondheim und George Gershwin bringt das Orchester mit der amerikanischen Sängerin Hollywood-Atmosphäre in die Konzertsäle.



Intendant Christian Kötter-Lixfeld freut sich, dass die Bremer Philharmoniker die Einladungen der beiden auswärtigen Konzertveranstalter in den eng getakteten Konzertplan des Orchesters einbauen konnten und die Musikerinnen und Musiker in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen ihre Visitenkarte abgeben dürfen: „Als Orchester, das mit rund 50 symphonischen Konzerten, nahezu 150 Opernvorstellungen und zahlreichen Kammermusiken und Schulprojekten fast täglich in Bremen zu erleben ist, sind Gastspiele für uns zeitlich nur selten möglich und somit immer etwas ganz Besonderes.“

