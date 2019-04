Pressemitteilung BoxID: 746523 (Bremer Philharmoniker GmbH)

Beethovens "Schöpfung" und Blancs "Salonmusik" - Populäre Septette bei der Kammermusik am Sonntagmorgen

Ein Kammerensemble mit gleich fünf Solisten der Bremer Philharmoniker wird sich bei der nächsten Kammermusik am Sonntagmorgen zwei Septetten von Ludwig van Beethoven und Adolphe Blanc widmen, die zu deren Lebzeiten überaus populär waren.



Ludwig van Beethoven widmete sein „Septetto“, wie das Septett Es-Dur in der Originalausgabe von 1802 noch hieß, der österreichischen Kaiserin Maria Theresia, der zweiten Gemahlin von Kaiser Franz I. Bei der Uraufführung wurde das Septett mit tosender Begeisterung aufgenommen und avancierte rasch zu einem seiner meist gespielten Werken seiner Zeit. „Das ist meine Schöpfung“, soll Beethoven Haydn gegenüber gesagt haben. Doch sofern man den Überlieferungen seines Schülers Carl Czerny Glauben schenken darf, wurde Beethoven schon wenige Jahre später die Popularität seines Septetts nahezu lästig, und er ärgerte sich über den großen Beifall, den es bei jeder Aufführung erhielt.



Über ähnliche Beliebtheit durfte sich auch Adolphe Blancs Septett E-Dur zu dessen Lebzeiten freuen – nicht verwunderlich, orientierte sich Blanc doch gern am Geschmack seiner Zeitgenossen, was ihm bei einigen naserümpfenden Kritikern jedoch den Ruf einbrachte, er schreibe vor allem „gehobene Salonmusik“. Heute gehört sein Septett zu den bekanntesten Werken des Franzosen und findet sich auf zahlreichen CD-Aufnahmen wieder.



Bei der Kammermusik am Sonntagmorgen spielen Konzertmeisterin Anette Behr-König (Violine), die Bratschistin Auste Ovsiukaite, die stellevertretende Solocellistin Hannah Weber, Solokontrabassist Hiroyuki Yamazaki und der Soloklarinettist Martin Stoffel sowie der Solofagottist Dirk Ehlers und der Hornist Friedrich Müller.



Die Reihe „Kammermusik am Sonntagmorgen“ gehört seit Jahren zu einem festen Bestandteil der Bremer Philharmoniker. Die Konzerte werden von den Musikern selbst organisiert und lassen die persönliche Handschrift der Musiker deutlich erkennen, denn nicht selten werden den Konzertbesuchern ganz persönliche Lieblingsstücke präsentiert sowie Kompositionen, die einen individuellen Reiz auf die Musiker ausüben oder eine besondere Herausforderung darstellen. Die Konzertatmosphäre ist familiär, fast privat und verspricht intensive Einblicke in das gemeinsame Musizieren.



Eintrittskarten

Eintrittskarten sind im Vorverkauf wie an der Tageskasse direkt im Atlantic Grand Hotel Bremen sowie über Nordwest Ticket (www.nordwest-ticket.de) erhältlich. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 10 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (