"Digital-Fonds" stark nachgefragt

Braunschweigische Landessparkasse verdoppelt den Förderbetrag auf 20.000 Euro

„Die Nachfrage der Vereine nach den Fördermitteln hat uns überwältigt. Wir haben dann spontan beschlossen, den ursprünglichen Förderbetrag zu verdoppeln“, sagt Werner Schilli, stv. Vorstandsvorsitzender der Braunschweigischen Landessparkasse und der Braunschweigischen Sparkassenstiftung. Ende Juni hatte die Braunschweigische Sparkassenstiftung für Vereine und Initiativen einen „Digital-Fonds“ aufgelegt und diesen mit 10.000 Euro ausgestattet. So hatten 20 Organisationen die Möglichkeit jeweils 500 Euro Fördermittel zur Digitalisierung der vereinsinternen Infrastruktur zu beantragen.



„Bei vielen Vereine ist gerade in der Zeit des Lockdown der „Digitalisierungsstau“ sichtbar geworden. Es ist leichter, finanzielle Mittel für Projekte einzuwerben als für die notwendige Vereinsarbeit. Und genau da setzt unsere Idee an: Nur wenn z.B. die Geschäftsstelle gut ausgestattet ist oder der Vorstand auch digital Sitzungen abhalten und Entscheidungen treffen kann, können die guten und wichtigen Projekte auch professionell umgesetzt werden. Die Basis muss stimmen“, erklärt Werner Schilli.



Die Nachfrage nach den Mitteln aus dem Fonds war überwältigend. Bereits nach ein paar Tagen waren bei der Braunschweigischen Sparkassenstiftung nahezu 100 Anträge auf Unterstützung eingegangen. „Uns war sehr schnell klar, dass die bereitgestellten 10.000 Euro bei weitem nicht ausreichen werden. Wir haben dann im Vorstand der Braunschweigischen Landessparkasse und der Braunschweigischen Sparkassenstiftung beschlossen, den Stiftungsbetrag zu verdoppeln, so dass anstelle der anfangs gedachten 20 Vereine nun immerhin 40 Vereine eine Unterstützung erhalten können“, so Schilli.



Aus dem „Digital-Fonds“ der Braunschweigischen Sparkassenstiftung erhielten folgende Vereine und Initiativen eine Förderung:



Bereich Braunschweig





KreativRegion Braunschweig e.V.

DRLG-Ortsgruppe Watenbüttel e.V.

Gehörlosen-Sportverein Braunschweig e.V.

BTSV-Tennisabteilung

SC Rot-Weiß Volkmarode 1912 e.V.

Flüchtlingshilfe e.V. Refugium

Schwimmstartgemeinschaft Braunschweig

Verein für psychomotorische Entwicklungsförderung

Segler-Verein Braunschweig e.V.

Heidberger SC Leu 06

Kinder- und Jugendzentrum St. Magni

Verein Köki





Bereich Süd/West mit Salzgitter, Seesen, Holzminden





SV Innerstetal e.V.

Museumsfreunde Bad Gandersheim

Wir helfen Kindern e.V.

NABU Gruppe Harzvorland e.V.

Fußballförderverein Neiletal

Partnerschaft für Lehrstellen e.V.

SC Gitter

TSG Oppenhausen

Kulturverein SteterKult e.V.

Freiwillige Feuerwehr Lebenstedt

MTV Bevern e.V.

Schützenverein Deensen e.V.

SV 06 Holzminden e.V.

Ruder-Club Holzminden e.V.

TSV Lenne e.V.

TC Holzminden von 1928 e.V.





Bereich Nord/Ost mit Wolfenbüttel, Bad Harzburg, Helmstedt, Vorsfelde





Casino-Tanzclub Rot-Gold e.V.

MTV Brunonia Harlingerode e.V.

MTK von 1886 Bad Harzburg e.V.

Bogensportverein Toxophilius e.V.





VfR Weddel e.V.





Schützengesellschaft Schlewecke Bad Harzburg

Cheer-Company Weddel

Leichtathletikverein 07 Bad Harzburg

Sportverein Groß Biewende

MTV-Schandelah-Gardessen

Helmstedter Sportverein 1913 e.V.

TS Danndorf





Mit den Fördermitteln konnte die Anschaffung von notwendiger Hard- und Software realisiert werden. So wurde zum Beispiel Notebooks angeschafft, die das mobile Arbeiten der Aktiven ermöglicht. Es wurden aber auch Kameras und Videoequipment gekauft, um Schulungs- und Trainingsfilme zu produzieren. Weiter wurden die Mittel für den Aufbau oder die Überarbeitung der vereinseigenen Homepage oder des Social Media-Auftritts verwendet.

