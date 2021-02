Zu Beginn eines jeden Jahres findet mit allen Mitarbeitenden der Braunschweigischen Landessparkasse die traditionelle Jahresauftaktveranstaltung statt. Im Corona-Jahr 2021 gab es eine virtuelle Variante. Fester Bestandteil des Treffens zum Jahresbeginn ist ein „Gewinnspiel für den guten Zweck“.



In diesem Jahr hat Anja Altinkaya aus der S-Welt der BLSK in Salzgitter-Lebenstedt einen Scheck über 500 Euro gewonnen. Sie durfte entscheiden, welchem guten Zweck diese Spende zugutekommen soll.



Anja Altinkaya hat sich für das Trauercafé für Kinder und Jugendliche im Hospiz Salzgitter-Lebenstedt entschieden. Auf die Frage, warum es gerade diese Einrichtung sein sollte, sagte sie: „Ich bin vor dem Tod meines Vater zum ersten Mal auf das Hospiz und die wichtige Arbeit der Menschen dort aufmerksam geworden. Meine Familie und ich wollten die Trauerbegleitung in Anspruch nehmen. Ich finde es immens wichtig, dass es besonders für Familien die Sterbe- und Trauerbegleitung gibt. Gerade Kinder und Jugendliche müssen in dieser schweren Zeit aufgefangen werden und den Tod geliebter Menschen verarbeiten. Da ist eine Unterstützung von außen oft sehr hilfreich.



Zudem befindet sich die Beratungsstelle der Hospiz-Initiative direkt gegenüber von meinem Zuhause. Durch diesen Umstand habe ich gesehen, dass derzeit Umbaumaßnahmen für das Jugend-Trauer-Café vorgenommen werden und dachte mir, dass die Spende hier gut aufgehoben ist und sinnvoll verwendet wird.“

