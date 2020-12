Jahr für Jahr spenden die Mitarbeitenden der Braunschweigischen Landessparkasse Weihnachtsgeschenke für Kinder und Jugendliche aus Braunschweig und dem Braunschweiger Land. In diesem Jahr waren es 130 Päckchen, die an den Parkbank e.V. und die AWO Gruppenarbeit in der Weststadt übergeben wurden.



„Das Engagement der Kolleginnen und Kollegen ist außergewöhnlich“ freut sich Christoph Schulz, der Vorstandsvorsitzende der Braunschweigischen Landessparkasse. Die Adventszeit ohne den großen Weihnachtsbaum im Foyer des Sparkassen-Hochhauses auf der Okerinsel ist für ihn gar nicht mehr vorstellbar. Dass in diesem Jahr die Wunschkärtchen nicht am Baum hingen, sondern per Mail zugeschickt wurden, ist den geltenden Regeln aufgrund der Pandemie geschuldet. Trotz der erschwerten Umstände wurde der Weihnachtswünschebaum bereits zum 15. Mal von dem Mitarbeitenden organisiert. Dass im Laufe der Jahre 3.500 Geschenke gespendet wurden, beeindruckt ihn sehr. „Ich bin stolz auf unser Team. Viele unserer Mitarbeitenden engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich und tragen diesen Engagement mit in die BLSK.“



Die Mitarbeitenden der Braunschweigischen Landessparkasse engagieren sich in unterschiedlichen Projekten unter dem Motto „Wir zeigen Herz“ für Menschen in Armut. So findet jährlich eine große Kleiderspende-Aktion zugunsten der Deutschen Kleiderstiftung statt. Es werden regelmäßig anlassbezogene Spendenaktionen z.B. zugunsten obdachloser und wohnungsloser Menschen initiiert. Das Team „Azubis zeigen Herz“ organisiert eigene Aktionen und engagiert sich ebenfalls ehrenamtlich.

(lifePR) (