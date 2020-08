Pressemitteilung BoxID: 812611 (Braunschweig Stadtmarketing GmbH)

stadtsommervergnügen wird verlängert

Fahr- und Spielgeschäfte sowie Imbissstände bleiben bis zum 20. September

Seit dem 31. Juli verwandelt das stadtsommervergnügen die Braunschweiger Innenstadt in einen Ort voller Fahrspaß, Spiele und Leckereien. Um Gästen und Einheimischen dieses besondere Freizeitangebot auch über die Sommerferienzeit hinaus bieten zu können, verlängert der Schaustellerverband Region Harz und Heide e. V. mit Unterstützung der Braunschweig Stadtmarketing GmbH das Angebot bis zum 20. September.



Ein Kettenkarussell vor dem Schloss, ein Riesenrad auf dem Platz der Deutschen Einheit, Fahr- und Spielgeschäfte sowie Imbissstände in der Innenstadt verteilt – seit dem 31. Juli lockt das stadtsommervergnügen mit zahlreichen Attraktionen Besucherinnen und Besucher in die Braunschweiger Innenstadt. „Wir freuen uns, dass wir den Schaustellerverband dabei unterstützen konnten, mit dem stadtsommervergnügen ein Freizeitangebot zu schaffen, das besonders für Familien Abwechslung in den Alltag bringt“, sagt Gerold Leppa, Geschäftsführer der Braunschweig Stadtmarketing GmbH. „Außerdem wollten wir den Schaustellerinnen und Schaustellern ermöglichen, wieder ihrer Arbeit nachzugehen. Um diese Ziele weiter zu verfolgen, haben wir uns dazu entschieden, dem Wunsch des Schaustellerverbands, der auch von der Politik unterstützt wird, zu entsprechen und das stadtsommervergnügen bis zum 20. September zu verlängern.“



Braunschweigerinnen und Braunschweiger können also weiterhin durch die Innenstadt schlendern und sich an den Fahrgeschäften und Imbissständen erfreuen. „Das stadtsommervergnügen ist eine gute Möglichkeit, die finanziellen Einbußen während der Corona-Pandemie ein wenig abzufedern“, erklärt Thomas Bronswyk vom Schaustellerverband Braunschweig. „Wir freuen uns sehr, dass wir das Angebot verlängern konnten.“



Die Spiel- und Fahrgeschäfte sowie Imbissstände haben bis zum 20. September sonntags bis donnerstags von 11:00 bis 20:00 Uhr, freitags und samstags von 11:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zum stadtsommervergnügen sind unter www.braunschweig.de/stadtsommervergnügen zu finden. Der Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig e. V. und das Wolters Hofbrauhaus unterstützen das stadtsommervergnügen. Bei allen Leistungen, die die Braunschweig Stadtmarketing GmbH anbietet oder vermittelt, sind die Veranstalter zur Einhaltung der aktuellen Vorschriften zum Umgang mit der Corona-Pandemie verpflichtet.

