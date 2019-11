Pressemitteilung BoxID: 774582 (Braunschweig Stadtmarketing GmbH)

Die Löwenstadt präsentiert sich auf Urlaubsmesse

Stadtmarketing auf der ReiseLust in Bremen

Vom 8. bis 10. November informiert die Braunschweig Stadtmarketing GmbH an ihrem Stand auf der ReiseLust Bremen die Besucherinnen und Besucher der Urlaubsmesse über Braunschweig und gibt Tipps zu Ausflugszielen und Veranstaltungen. Mit dabei ist der druckfrische Reiseplaner, der Interessierten einen Überblick über die attraktiven und umfangreichen Angebote der Löwenstadt bietet.



Auf der Suche nach einem Ziel für den nächsten spannenden Städtetrip zieht es vom 8. bis zum 10. November viele Reisebegeisterte nach Bremen auf die Urlaubsmesse ReiseLust. Die Braunschweig Stadtmarketing GmbH vertritt mit ihrem Stand die Löwenstadt und präsentiert dem Messepublikum das breite Braunschweiger Kultur- und Freizeitangebot sowie die attraktive Innenstadt mit ihren zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und vielseitigen Gastronomieangeboten. „Braunschweig hat als Reiseziel viel zu bieten“, erklärt Nina Bierwirth, Bereichsleiterin beim Stadtmarketing. „Wir zeigen den Besucherinnen und Besuchern der Messe, wie abwechslungsreich ein Aufenthalt in Braunschweig sein kann und was für ein kulturelles Angebot sie als Gäste erwartet.“



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtmarketings informieren an ihrem Stand rund um einen gelungenen Besuch in Braunschweig und beraten die Messegäste individuell, welche Sehenswürdigkeiten, Stadtführungen und Museumsbesuche ihren Aufenthalt in der Stadt perfekt machen. Außerdem stellen sie die kommenden Veranstaltungshöhepunkte in Braunschweig wie den Braunschweiger Weihnachtsmarkt, den Schoduvel und den Lichtparcours 2020 vor.



Der neue Reiseplaner und weitere Broschüren des Stadtmarketings geben den Besucherinnen und Besuchern der ReiseLust einen kompakten Überblick über Unterkünfte und konkrete Reise- und Freizeitangebote in Brauschweig und erleichtern somit die Planung für einen Besuch in der Löwenstadt. Alle Broschüren und Stadtpläne sowie der druckfrische Reiseplaner sind in der Touristinfo, Kleine Burg 14, erhältlich und stehen im Internet zum Herunterladen und Bestellen zur Verfügung. Hier finden nicht nur Städtereisende, sondern auch Braunschweigerinnen und Braunschweiger wertvolle Hinweise und den ein oder anderen Geheimtipp, den es in der Stadt zu erkunden gilt. Weitere Informationen gibt es unter www.braunschweig.de/broschüren.



Partner des Messeauftritts ist die TourismusRegion BraunschweigerLAND e. V. – Netzwerk ZeitOrte.

