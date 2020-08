Pressemitteilung BoxID: 810757 (Brand USA)

Außergewöhnliche Unterkünfte für Abenteurer in den USA

Visit The USA empfiehlt acht besondere Unterkünfte von Airstream bis Baumhaus

Fernweh und Tagträume führen derzeit meist hinaus in die Natur: frische Luft, kleine Fluchten aus dem Alltag und Weite waren selten so wichtig wie jetzt gerade. Orte abseits der Touristenpfade und besondere Unterkünfte liegen im Trend. Dieses Jahr und 2021 eröffnen viele neue Unterkünfte in den Vereinigten Staaten, die Bucketlist-Potential haben - von einem Airstream über Baumhäuser bis hin zu unterirdischen "Gully Huts". Visit The USA empfiehlt acht besondere Unterkünfte als Inspiration für Reiseträume.



Camp Sarika by Aman, Utah (Eröffnung 2020)



Nur eine kurze Autofahrt oder Wanderung von Amangiri entfernt, entführt das Camp Sarika Reisende buchstäblich in eine andere Welt. Mitten in der Natur, weitab vom Stadtleben, lockt das Glamping-Camp mit einem Restaurant, einem großen Pool und zwei Spa-Suiten. Das Camp liegt inmitten eines 600 Hektar großen Naturparadieses mit hoch aufragenden Tafelbergen, Schluchten und rostfarbenem Sand. Das Camp Sarika verspricht eine Erfahrung mit Wildnis, Abgeschiedenheit und bodenständigem Luxus im Herzen der Wüste, in unmittelbarer Nähe zu fünf Nationalparks und dem Navajo-Reservat.



aman.com/resorts/amangiri/camp-sarika



Under Canvas, Tuolumne County, Kalifornien (Eröffnung 2020)



Under Canvas hat sich auf luxuriöse Unterkünfte im Safari-Stil in Amerikas Nationalparks spezialisiert. Noch in diesem Jahr soll die erste Glamping-Unterkunft am Yosemite-Nationalpark eröffnen. Nur zweieinhalb Autostunden östlich von der San Francisco Bay und nur 20 Minuten vom Eingang des Yosemite-Nationalparks entfernt, befindet sich das Glamping-Dorf auf einem 85 Hektar großen Gelände mit Mammutbäumen und weiten Wiesen. Das Camp im Tuolumne County soll über 90 Zelte im Safari-Stil und Zelt-Lounge-Bereiche verfügen. Das perfekte abenteuerliche Basislager für alle, die Sehenswürdigkeiten wie Glacier Point, Half Dome und El Capitan erkunden möchten.



undercanvas.com



Airbnb Treehouse Canopy Room, Miami, Florida



Mit bahamaischem Flair und einer Decke aus Holz, das von der Hitze Miamis abkühlt, lockt ein besonderes Baumhaus unter freiem Himmel. Gäste fühlen sich wie auf einer einsamen Insel, obwohl das Baumhaus ganz in der Nähe von Little Haiti und somit zentral gelegen ist. Rundherum leben tierische Nachbarn: Ziegen, Schweine, Emus, Hähne und Katzen. Um den Canopy Room des Baumhauses zu erreichen, klettern die Gäste eine schmale Treppe hinauf, die sie zum dritten "Stockwerk" führt. Dazu gehört übrigens auch ein Badezimmer im Freien im Stil der Bahamas. Das besondere Baumhaus in Miami ist in einen beeindruckenden Pithecellobien-Baum eingebettet.



airbnb.com/rooms/1730089



Autocamp, Cape Cod, Massachusetts (Eröffnung Frühjahr 2021)



Das Autocamp kombiniert einen schicken Kultklassiker mit freier Natur: Im Frühjahr 2021 eröffnet das Autocamp in Cape Cod direkt am Strand mit exklusiv ausgebauten Airstreams, Badezimmern wie im Edel-Spa, modernen Suiten mit schickem Interieur oder saisonalen Luxuszelten aus Segeltuch. Jeder Airstream lockt mit einer privaten Terrasse und Lagerfeuer, zudem dient ein modernes Clubhaus im Wald als Treffpunkt für die Gäste. Das Autocamp Cape Cod befindet sich fünf Minuten von der Innenstadt von Falmouth und Woods Hole entfernt. Von dort aus gehen täglich Fähren nach Martha's Vineyard und Nantucket.



autocamp.com/guides/location/cape-cod



Dixie Daisy Airstream, Hill Country, Texas



Vorhänge mit Cowgirl-Motiven, helle Fliesen und leuchtend gelbe Wände: Diese Kulisse bietet der Retro-Airstream, der sich zwischen hunderten Ulmen am Smith Creek, im Herzen des Texas Hill Country, befindet. Eine Dusche unter freiem Himmel, einen Toast mit S'mores an der Feuerstelle oder ein Bad in den Whirlpools unter funkelnden Lichterketten: Romantik wie aus einem modernen Western. Das Telefonsignal ist instabil, somit eignet sich der Dixie Daisy Airstream perfekt für Gäste, die wirklich abschalten wollen. Sie genießen die herrlich, abgeschiedene Lage mit sanften Hügeln, Bächen und Naturpfaden. Im nahe gelegenen Pedernales Falls State Park können Reisende Wandern und Schwimmen.



coolstays.com/property/dixie-daisy/16826



Firelight Camps, Ithaca, New York



Die Firelight Camps liegen in einem 70 Hektar großen Waldgebiet in Upstate New York und sind ein gemütlicher Zufluchtsort für Naturliebhaber. Es umfasst Zelte im Safari-Stil mit Hartholzböden, Queen- oder Doppelbetten, einem Schreibtisch und überdachten Veranden mit bequemen Stühlen. Frisches, selbstgemachtes Gebäck und hausgemachtes Müsli stärken Reisende für den Tag, abends genießen die Gäste ein BBQ am Holzkohlegrill des Camps. Als Begleitung werden berühmte lokale Weine des Staates serviert, alternativ gibt es Craft Biere, Apfelweine und Spirituosen von einigen der besten Produzenten des Landes. Der Zugang zu den Wanderwegen der Upper Buttermilk Falls kann direkt von der Veranda aus erreicht werden. Rund um die Firelight Camps locken Seen, Wasserfälle, Schluchten und Parks.



firelightcamps.com



Forest Gully Farms, Santa Fe, Tennessee



Die Forest Gully Farms befindet sich im Familienbesitz und bietet Übernachtungen in charmanten unterirdischen Gully-Hütten an. Die Farm im ländlichen Santa Fe, Tennessee, versucht sich im nachhaltigen Leben und der Permakultur: Die Besitzer haben das Ziel, autark und ökologisch korrekt zu leben. Sie haben ein Ökosystem aus Obstbäumen und Nutzpflanzen geschaffen, das beeindruckend ist. Forest Gully Farms lädt Gäste ein, sich das Projekt anzuschauen und ein Wochenende einzutauchen. Ob sich die Gäste nützlich machen oder lieber wandern, bleibt ihnen überlassen. Die Farmgäste können morgens selbst ihre Eier sammeln oder frische Blaubeeren und Brombeeren pflücken. Am Abend wird an der Feuerstelle gegrillt, es werden Geschichten und Erfahrungen ausgetauscht und der beeindruckende Sternenhimmel bewundert.



airbnb.com/rooms/16839529



The Resort at Paws Up, Blackfoot Valley, Montana



Im Resort at Paws Up können Reisende wie ein Cowboy in Montana leben. Gäste haben die Qual der Wahl: Sie können in einer der Holzhütten auf dem 37.000 Hektar großen Anwesen mit Rinderfarm buchen, oder aber in einem der geräumigen Zelte schlafen - ein wirklich besonderes Erlebnis. Die Zelte befinden sich entweder an einer Felskante mit Blick auf den wilden Blackfoot River oder an den hoch aufragenden Bäumen am Elk Creek. Das Innere der Zelte ist schick mit hölzernen Bettrahmen, auffälligen Drucken und freistehenden Kupferbadewannen für einen luxuriösen Glampingurlaub. Auf einem weiteren Teil der Ranch bieten noch mehr Zelte Ausblicke auf Wiesen und Berge. Es werden Workshops in der Wildnis angeboten, von Malkursen und großen Himmelsfotografie-Veranstaltungen über Fliegenfischen, Wanderungen bis hin zu Reitausflügen. Die Reisenden erkunden die Blackfoot River-Region, traben durch Nadelwälder und genießen die Weite Montanas.



pawsup.com



Weitere Informationen über Reisen in den USA unter www.visittheusa.de.

