Als Unternehmen ist BRACENET der gegenseitige Support eine große Herzensangelegenheit. Seit seiner Gründung spendet BRACENET bereits dauerhaft 10 % seiner Erlöse an seinen Partner Healthy Seas, um die Bergung der Netze zu ermöglichen. Auch weitere Spendenaktionen unter anderem für Sea Shepherd, das Pacific Garbage Screening und Ärzte ohne Grenzen setzte BRACENET bereits um.



Nun möchten sie auch das lokale Projekt der Huckleberry Finn unterstützen und spenden für jedes verkaufte handgefertigte 'Atlantic III - Huckleberry Finn Edition' Bracenet 2 € zur Realisierung des Hausbootes und zur Unterstützung von 'Nicos Farm e.V.'.



Das doppelsträngige Bracenet aus einem gelbem Geisternetz mit blauen Highlights ist nicht nur ein bunter Blickfänger und modisches Accessoire, sondern vor allem ein Gesprächsaufhänger und ein Zeichen für den Schutz der Meere und den Einsatz für mehr Inklusion und dadurch ein echtes Statement für soziale und ökologische Nachhaltigkeit.



Huckleberry Finn – so lautet der Name des ersten Inklusions-Hausbootes in Hamburg, das durch 'Nicos Farm e.V.' ins Leben gerufen wurde und voraussichtlich im Frühjahr 2021 ins Wasser gelassen werden soll. Arnold Schnittger ist Diplom-Segellehrer und Hochseesegler, Gründer von 'Nicos Farm e.V.' und vor allem der Vater von Nico. Nico ist 25 Jahre alt und von Geburt an schwerbehindert. Gemeinsam haben Vater und Sohn zahlreiche Segelreisen unternommen – sogar bis zur türkischen Küste. Diese Erlebnistouren auf dem Wasser hatten einen erheblichen therapeutischen Nutzen für Nico.



So ist die Idee entstanden ein barrierefreies Hausboot zu entwickeln. Denn Kinder mit Behinderungen können meist nicht am Wassersport teilnehmen, wobei sich gerade auf dem Wasser unzählige Möglichkeiten anbieten, die Welt und die Natur zu "er-leben".



Arnold Schnittger möchte mit der Huckleberry Finn einen Ort schaffen, an dem sowohl Kinder mit Behinderungen, Kinder mit traumatischen Erlebnissen sowie Menschen mit dementiellen Erkrankungen Zugang zur Natur finden. Ebenso sind alle pflegende Angehörige für eine Zeit der Entspannung und Erholung immer willkommen. ­­­­­ ­



"Ich glaube, dass jeder Mensch Teil einer Gesellschaft sein sollte, in der Unterschiede ganz normal sind und auch miteinander verknüpft werden sollten."



- Arnold Schnittger,

Initiator der Huckleberry Finn



