Titanenwurz im Victoriahaus kommt bald zur Blüte

Im Botanischen Garten kommt nach 2016 auch heuer wieder eine Titanenwurz zur Blüte; es handelt sich um eine andere Pflanze als im Vorjahr. Die Titanenwurz, Amorphophallus titanum, gilt als Pflanze mit dem größten unverzweigten Blütenstand der Welt, der bestäubungsbiologisch als Blume bezeichnet wird. Unser Exemplar, das wir im Rahmen des Pflanzentausches zwischen Botanischen Gärten vom Palmengarten Frankfurt erhielten, schiebt seit Anfang März 2017 einen Blütenstand, wie Reviergärtner Harald Loose mitteilte. Die Blume wird sich voraussichtlich in ein, zwei (oder drei) Tagen öffnen. Die beeindruckende Pflanze, die sich gut entwickelt hat, hatte gestern eine Höhe von 1,39 m. Leider wurde zu unserem Schrecken der Kolben zwischenzeitlich an der Spitze mutwillig beschädigt. Inwieweit dies den Aufblühvorgang beeinträchtigen wird, ist noch nicht klar.



Es wäre schön, wenn Sie auf dieses außergewöhnliche und nicht sehr häufig eintretende Blühereignis hinweisen könnten. Sobald die Pflanze aufblüht, teilen wir dies über unsere Twitterseite mit: https://twitter.com/botmuc?lang=de - Gern informieren wir Sie auch direkt, wenn Sie uns eine für Pfingsten gültige Telefonnummer oder entsprechende E-Mail-Adresse zukommen lassen.



Wir planen, die Gewächshäuser im Fall des Aufblühens am Abend bis 24 Uhr geöffnet zu halten, damit das Publikum die Pflanze ansehen kann, die nach zwei bis drei Tagen wieder verblüht ist. Eingang ist dann ab 19 Uhr nur über den Haupt- eingang, Menzinger Straße 65 möglich. Letzter Einlass ist um 23.30 Uhr; der Eintritt kostet pauschal 3, - Euro. Wir wären sehr dankbar, wenn Sie das kurzfristig veröffentlichen und Ihren Lesern und Hörern mitteilen könnten.



Rückfragen zum Stand der Entwicklung und zur Titanenwurz an Frau Dr. Ehrentraud Bayer, Telefon 089/17861-322 oder 0157/54 31 61 64, E-Mail by@botmuc.de oder Frau Stadtkus unter Telefon 089/17861-321 oder- 329.

