Ostern im Botanischen Garten München: Frühlingsblüten im Freiland

Der Botanische Garten ist bis einschließlich 19.04.2020 geschlossen

Der Botanischer Garten München-Nymphenburg ist eines der beliebtesten Ausflugsziele Münchens. Gerade an den Osterfeiertagen und in den Osterferien kommen Jung und Alt in den Botanischen Garten und erfreuen sich an den Frühlingsblüten.



Leider ist der Botanischer Garten dieses Jahr aufgrund der Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus und zum Schutz der Bevölkerung geschlossen. Die blühenden Tulpen und Narzissen im Schmuckhof warten vergeblich auf die bewundernden Blicke des Publikums und die üppige Blütenpracht mancher Prunus-Arten wird dieses Jahr nur von Bienen und Hummeln besucht. Manches botanische Kleinod im Alpinum bleibt dieses Frühjahr ebenso unentdeckt wie die zu kurzzeitig blühende Wildtulpen im Steppenbeet.

