Borussia Mönchengladbach bestreitet am Donnerstag, 8. Oktober, ein Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Anstoß ist um 15 Uhr auf dem FohlenPlatz im BORUSSIA-PARK.



Zur Berichterstattung sind Sie herzlich eingeladen, die Kapazität an Plätzen für Medienvertreter und Fotografen ist allerdings eingeschränkt. Bitte senden Sie uns deshalb bei Interesse Ihre Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 7. Oktober, 12 Uhr an heike.frenken@borussia.de. Sie erhalten von uns noch am Mittwoch eine Nachricht, ob Sie für das Spiel akkreditiert sind.

