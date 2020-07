Pressemitteilung BoxID: 809437 (Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH)

Offizieller Fototermin am Freitag, 7. August, um 13.30 Uhr

Der offizielle Fototermin von Borussia Mönchengladbach für die Saison 2020/21 ist beim Media Day der DFL am Freitag, 7. August, ab 13.30 Uhr im BORUSSIA-PARK. Pressefotografen sind herzlich eingeladen, bei diesem Termin das Mannschaftsfoto zu fotografieren.



Da wir aufgrund der gültigen Regelungen der CoronaSchVO nicht unbegrenzt Zutritt gewähren können, bitte wir Sie, sich bis spätestens Montag, 3. August, bei uns anzumelden (bitte an heike.frenken@borussia.de). Ein Shooting von Portraitfotos bieten wir in diesem Jahr nicht an. Es handelt sich also lediglich um das Mannschaftsfoto, das in diesem Jahr auf unserem Trainingsplatz 2 erstellt wird (um 13.30 Uhr). Bitte haben Sie Verständnis, dass zu diesem Termin nur hauptberuflich tätige Fotografen zugelassen sind, andere Medienvertreter haben keinen Zutritt. Die genauen Abläufe werden Ihnen, nach Ihrer Anmeldung, in einer Bestätigungsmail mitgeteilt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (