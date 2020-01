Pressemitteilung BoxID: 782250 (Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH)

Borussia verleiht Louis Jordan Beyer an den Hamburger SV

Borussia Mönchengladbach verleiht U21-Nationalspieler Louis Jordan Beyer für ein halbes Jahr an den Zweitligisten Hamburger SV. Der 19 Jahre alte Verteidiger bestreitet heute bereits sein erstes Training im Trainingslager des HSV in Lagos (Portugal). „Jordan ist ein Junge aus unserem eigenen Nachwuchs, den wir mittelfristig als festen Bestandteil unserer Bundesligamannschaft sehen. Trotzdem haben wir gemeinsam entschieden, ihn für die nächsten Monate an den HSV auszuleihen, damit er dort Spielpraxis sammeln kann. Bei Dieter Hecking ist er in guten Händen und wir drücken ihm die Daumen, dass er so viel Spielzeit wie möglich bekommt“, so Borussias Sportdirektor Max Eberl. Louis Jordan Beyer ist seit 2015 bei Borussia, in der Bundesligamannschaft kam er bisher in 14 Pflichtspielen zum Einsatz. Sein Vertrag bei Borussia läuft noch bis Juni 2022.

