Am Sonntag startet Borussia Düsseldorf in die neue Tischtennis Bundesliga Saison (TTBL). Erster Gegner im ARAG CenterCourt ist der TTC Zugbrücke Grenzau (15:00 Uhr). Natürlich steht auch im Tischtennis der Saisonauftakt ganz im Zeichen der Covid-19-Pandemie, dennoch wird eine stark begrenzte Zahl an Zuschauern die Begegnung live in der Halle verfolgen können.



Bereits bei den "Düsseldorf Masters" in den Sommermonaten konnte die Borussia Erfahrungen mit der Umsetzung eines Hygienekonzepts sammeln. "In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf dürfen wir maximal 300 Zuschauer unter Wahrung der Abstandsregeln in die Halle lassen. Wir werden diese Zahl aber auf keinen Fall ausschöpfen und planen nur mit 100 Fans, um überhaupt kein Risiko einzugehen", so Manager Andreas Preuß heute Mittag auf der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz im ARAG CenterCourt.



Gerade vor dem Hintergrund der begrenzten Zuschauerzahl kommt unserem Livestream eine besondere Bedeutung zu. Darum freuen wir uns, dass wir unseren Fans diesen Service mit der Unterstützung der ARAG auch in der Saison wieder anbieten und bereits am Sonntag den Klassiker kostenlos und in gewohnt hoher Qualität mit vier Kameras und Kommentator auf tv.borussia-duesseldorf.de und tischtennis-deutschland.tv zeigen können.



"Wir haben einen guten Teamspirit und wollen wieder Titel gewinnen", gibt Timo Boll das Saisonziel vor, doch der 39-jährige Ausnahmespieler selbst ist noch nicht in Titel-Form. "Ich kämpfe seit März mit einer Entzündung an einem Rückenwirbel und habe die Zeit im Sommer genutzt, um meinen Körper herunterzufahren. Aktuell befinde ich mich im Aufbau und habe viel im Athletikbereich gearbeitet. Fit bin ich, aber die Tischtennis-Belastung ist dann doch noch etwas anderes."



Ob Boll am Sonntag zu Einsatz kommen wird, ließ Cheftrainer Danny Heister offen. "Timo braucht noch Zeit, ebenso wie Kristian, der nach seiner Operation am Ellbogen derzeit behutsam wieder aufgebaut wird. Ricardo ist auf einem guten Weg, aber auch er hatte mit Rücken- und Nackenproblemen zu tun. Einzig Anton konnte sehr viel trainieren und ist in toller Verfassung, er hat verschiedene Turniere in Schweden und bei den Düsseldorf Masters gewonnen. Daher werden wir erst kurz vor dem Spiel entscheiden, welches Trio gegen Grenzau auflaufen wird."



Gutes Gelingen für den Auftakt und die anstehende Spielzeit wünschte heute bei der PK auch der Vorstandssprecher der ARAG SE, Dr. Renko Dirksen. "Ich bin begeistert und beeindruckt, mit welch positiver Mentalität, mit welchem Verantwortungsbewusstsein die Borussia arbeitet - und das verbindet uns. Wir freuen uns über diese Partnerschaft und wünschen der Borussia viel Erfolg für die neue Saison."



Das Spiel im Überblick:



Tischtennis Bundesliga, 1. Spieltag



Borussia Düsseldorf – TTC Zugbrücke Grenzau



Sonntag, 6. September 2020, 15:00 Uhr



ARAG CenterCourt, Ernst-Poensgen-Allee 58, 40629 Düsseldorf



Aufstellung Düsseldorf



Timo Boll (Nationalität: GER/Alter: 39/Weltrangliste: 10)



Kristian Karlsson (SWE/29/24)



Ricardo Walther (GER/28/89)



Anton Källberg (SWE/23/57)



Trainer: Danny Heister



Aufstellung Grenzau



Ioannis Sgouropoulos (GRE/20/147)



Cristian Pletea (ROU/20/85)



Aleksandar Karakasevic (SRB/44/114)



Robin Devos (BEL/26/119)



Trainer: Colin Heow

(lifePR) (