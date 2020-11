In der Tischtennis Bundesliga werden zwei Begegnungen von Borussia Düsseldorf verlegt. Das Auswärtsspiel beim TTC Neu-Ulm findet nun am kommenden Mittwoch, den 18. November um 19 Uhr statt (ursprünglicher Termin: 22. November), das Heimspiel gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen wird am Montag, den 21. Dezember um 19 Uhr ausgetragen (ursprünglicher Termin: 20. Dezember). Zuschauer sind bei beiden Partien aktuell nicht zugelassen, jedoch wird es jeweils die gewohnten Liveübertragungen der Spiele auf tischtennis-deutschland.tv und tv.borussia-duesseldorf.de geben.

