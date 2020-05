Pressemitteilung BoxID: 800972 (Borussia-Düsseldorf)

Düsseldorf Masters

Timo Boll führt das Feld der neuen Turnierserie an

Keine Bundesliga, keine Champions League, keine internationalen Turniere - Die Tischtennisprofis haben aufgrund der Corona-Pandemie seit vielen Wochen keine Wettkämpfe mehr bestritten. Doch das wird sich ab kommenden Montag (1. Juni) ändern. Dann fällt der Startschuss der neuen Turnierserie "Düsseldorf Masters".



Das Format, das in den kommenden drei Monaten nahezu wöchentlich im ARAG CenterCourt durchgeführt wird, soll den deutschen Nationalspielern, den Spielern von Borussia Düsseldorf und den Akteuren der Trainingsgruppe in Düsseldorf Spielpraxis verschaffen. Zum Teilnehmerkreis gehören mit Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska gleich drei Tischtennis-Asse der absoluten Weltspitze. Vier Spieler der Top 50 der Welt sowie vier weitere Sportler der Top 100 machen die Düsseldorf Masters zur aktuell weltweit einzigen Turnierreihe auf diesem Niveau.



Das von Borussia Düsseldorf mit Unterstützung des Deutschen Tischtennis-Bundes veranstaltete Turnier wird zum Start (1./2. Juni) und in der zweiten Juni-Woche (8./9. Juni) als Zwei-Tagesformat angeboten, ab der dritten Turnierwoche soll an drei Wochentagen gespielt werden. Die Düsseldorf Masters werden im K.O.-System mit bis zu 16 Teilnehmern durchgeführt, den Abschluss der Serie bildet ein Finalturnier mit acht Profis, für das sich die Athleten qualifizieren müssen bzw. über eine Wildcard zugelassen werden.



Die Premiere ist bereits hochkarätig besetzt. Borussias Timo Boll, aktuell auf Rang zehn der Weltrangliste notiert, führt das 16er-Feld vor Orenburgs (Russland) Dimitrij Ovtcharov (11.) und seinem Teamkollegen Kristian Karlsson (24.) an. Los geht es am Montag um 9.30 Uhr mit dem ersten Achtelfinalmatch, danach finden die sieben weiteren Achtelfinals und ein Viertelfinale statt, am Dienstag folgen die drei weiteren Spiele dieser Runde, die beiden Halbfinals und das Finale.



"Wir sind mit dieser Turnierserie Vorreiter für Tischtennis in der ganzen Welt, die ab Montag nach Düsseldorf schauen wird", sagt Borussia-Manager Andreas Preuß. "Die Düsseldorf Masters sind eine großartige Möglichkeit, nach wochenlanger Trainingsphase nun wieder regelmäßig Wettkämpfe zu spielen, die für die Entwicklung und den Formaufbau unerlässlich sind", ergänzt Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf. "Unsere Spieler waren total begeistert, als wir ihnen diese Idee vorgestellt haben."



Sowohl das Auftaktturnier als auch alle weiteren Düsseldorf Masters werden komplett und mit mehreren Kameras live auf sportdeutschland.tv, im Borussia TV (tv.borussia-duesseldorf.de) und auf tischtennis.de übertragen. Zuschauer vor Ort sind nicht zugelassen. Die Auslosung, die von Bundestrainer und Ex-Doppel-Weltmeister Roßkopf vorgenommen wird, findet heute Abend statt.



Düsseldorf Masters



1./2. Juni 2020, jeweils ab 9.30 Uhr



Teilnehmer:



Teilnehmer:

1 Timo Boll

2 Dimitrij Ovtcharov

3 Kristian Karlsson

4 Omar Assar

5 Benedikt Duda

6 Dang Qiu

7 Anton Källberg

8 Steffen Mengel

9 Tobias Hippler

10 Fanbo Meng

11 Cedric Meissner

12 Nils Hohmeier

13 Gerrit Engemann

14 Dennis Klein

15 Benno Oehme

16 Kirill Fadeev

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (