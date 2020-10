Die Magic Women Days sind das kostenlose Online-Event in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der #FRAU2021 auf ihre aktuellen Herausforderungen vorbereitet. In einer einzigartigen Verbindung von Business-, Familien- und Achtsamkeitsthemen inspirieren 26 ExpertInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das Event findet zwischen dem 8. und 14. November 2020 über Facebook-Live-Interviews statt.



Heute Frau zu sein, grenzt an Magie



Gleichberechtigung und Chancengleichheit sind gesellschaftliche Werte, die immer wieder mit Leben gefüllt werden müssen. Darin besteht heute die wahrscheinlich größte Herausforderung für Frauen. „Business, Familie und den achtsamen Blick auf sich selbst unter einen Hut zu bekommen, grenzt an Magie“, weiß Andrea Reiner, Co-Initiatorin der Magic Women Days 2020. Frauen haben immer wieder den schwierigen Spagat zwischen eigenen Bedürfnissen und denen ihres Umfelds zu leisten. Deshalb ist hier gerade Bildung, Austausch und Gemeinsamkeit wichtig. Davon sind 26 Expertinnen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, die gerade Frauen mit ihrem jeweiligen Thema beratend zur Seite stehen, überzeugt.



Weibliche Perspektiven auf 2021



“Jede der 26 Frauen weiß aus ihrem eigenen Leben, welche Herausforderungen sie immer wieder zu meistern hat. Gemeinsam möchten wir als Expertinnen-Netzwerk den Blick genau auf diese Themenvielfalt lenken – von Frau zu Frau”, sagt Andrea Loh, die zweite Co-Initiatorin der Veranstaltung. So geht es um eine vielfältige Mischung von Themen aus dem Bereich Business, Mindset, Führung, Gesundheit, Achtsamkeit, Familie, Kinder und Partnerschaft: Von der Gehaltsverhandlung bis zum Umgang mit Schreikindern, vom stressfreien Alltag bis zum erfolgreichen Social-Media-Auftritt. In gegenseitigen Interviews schaffen die hauptberuflichen Coaches, Trainerinnen und Mentorinnen Inspiration, Motivation und Impulse für die eigene Entwicklung der Teilnehmerinnen.



Special Guest: Online-Unternehmerin Katharina Lewald



Die Eröffnung der MAGIC WOMEN DAYS übernimmt eine Frau, die es aus eigener Kraft geschafft hat, von kurz vor Hartz IV in ein sehr erfolgreiches Online-Business zu starten. Katharina Lewald zeigt mit ihrem Programm „Launchmagie“ heute anderen UnternehmerInnen, wie sie ihr Wissen in digitale Produkte verpacken und sich ein orts- und zeitunabhängiges Online-Business aufbauen können. Mittlerweile erzielt sie damit sechsstellige Umsätze und hat sich sogar bereits ein eigenes Team aufgebaut.



Freies Wissen für jede Frau



Wenn 26 ExpertInnen zusammengekommen, wird es magisch. Denn jede von ihnen weiß, wovon sie spricht – von ihren eigenen Erfahrungen und ihrem Expertenwissen in den unterschiedlichsten Bereichen. Deshalb finden alle Sessions als Experteninterviews statt und können öffentlich über die gleichnamige Facebook- Seite der Veranstaltung verfolgt werden.



Über den Link: www.facebook.com/magicwomendays können Interessierte bereits heute Einblick in das Veranstaltungsprogramm werfen und eine Teilnahme bei ihrer Wunsch-Veranstaltung zur Erinnerung vormerken. Die einzelnen Sessions finden zu unterschiedlichen Tageszeiten statt und dauern in der Regel 45 bis 60 Minuten.



