Im November 2020 hat die Börse Stuttgart nach Orderbuchstatistik rund 9,8 Milliarden Euro umgesetzt. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg das Handelsvolumen somit um mehr als 62 Prozent.



Die höchsten Umsätze wurden im Handel mit verbrieften Derivaten verzeichnet. In dieser Anlageklasse belief sich das Handelsvolumen auf rund 3,9 Milliarden Euro, was im Vergleich zum Vorjahresmonat einem Zuwachs um über 62 Prozent entspricht. Der Umsatz mit derivativen Hebelprodukten lag bei über 2,8 Milliarden Euro. Hier stiegen die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat um mehr als 124 Prozent. Auf derivative Anlageprodukte entfielen im November über eine Milliarde Euro.



Im Aktienhandel belief sich der Umsatz an der Börse Stuttgart im November auf über 3 Milliarden Euro – im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Zuwachs von rund 142 Prozent. Mit Inlandsaktien wurden rund 1,4 Milliarden Euro umgesetzt, mit Auslandsaktien über 1,6 Milliarden Euro.



Im Handel mit Exchange-Traded Products legte der Umsatz an der Börse Stuttgart gegenüber dem Vorjahresmonat um mehr als 80 Prozent auf über 1,9 Milliarden Euro zu. Mit Investmentfondsanteilen wurden im November über 217 Millionen Euro umgesetzt.



Der Umsatz im Anleihehandel belief sich im November auf rund 786 Millionen Euro. Dabei machten Unternehmensanleihen mit rund 549 Millionen Euro den größten Teil des Handelsvolumens aus.





