Börse Stuttgart setzt im Mai rund 8,1 Milliarden Euro um

Handelsvolumen in allen Anlageklassen deutlich über Vorjahresniveau

Im Mai 2020 hat die Börse Stuttgart nach Orderbuchstatistik rund 8,1 Milliarden Euro umgesetzt. Damit stieg das Handelsvolumen im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 29 Prozent.



Der Hauptanteil des Umsatzes entfiel auf verbriefte Derivate. In dieser Anlageklasse belief sich das Handelsvolumen auf rund 3,3 Milliarden Euro. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahresmonat einem Zuwachs von knapp 17 Prozent. Der Umsatz mit derivativen Hebelprodukten lag bei über 2,4 Milliarden Euro. Hier stiegen die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 47 Prozent. Auf derivative Anlageprodukte entfielen im Mai rund 857 Millionen Euro.



Im Aktienhandel wurden im Mai an der Börse Stuttgart rund 2,1 Milliarden Euro umgesetzt. Das entspricht gegenüber dem Vorjahresmonat einem Zuwachs von rund 44 Prozent. Mit Inlandsaktien wurden im Mai rund 1,4 Milliarden Euro umgesetzt, mit Auslandsaktien rund 758 Millionen Euro.



Im Handel mit Exchange-Traded Products legte der Umsatz gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 51 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro zu. Mit Investmentfondsanteilen wurden im Mai rund 129 Millionen Euro umgesetzt.



Der Umsatz im Anleihehandel belief sich auf insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro – ein Plus von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Dabei machten Unternehmensanleihen mit rund 448 Millionen Euro den größten Teil des Handelsvolumens aus.

