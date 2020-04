Pressemitteilung BoxID: 796747 (Boerse Stuttgart GmbH)

BSDEX führt Stop-Order als neuen Ordertyp ein

Erster regulierter Handelsplatz für digitale Assets in Deutschland bietet erfahrenen Anlegern transparentes und verlässliches Handelsumfeld

Die Börse Stuttgart Digital Exchange (BSDEX) ermöglicht als Deutschlands erster regulierter Handelsplatz für digitale Vermögenswerte den Handel von Bitcoin gegen Euro. Neben Market- und Limit-Orders können Anleger an der BSDEX ab sofort auch Stop-Orders einstellen: Erreicht der Bitcoin-Preis die definierte Stop-Marke, so wird eine Order ins Orderbuch der BSDEX eingestellt – wahlweise mit oder ohne Limit. Die Orders werden direkt und nach den bestehenden Regeln der BSDEX gegeneinander ausgeführt.



Die BSDEX erfüllt die regulatorischen Anforderungen gemäß § 2 Absatz 12 des Kreditwesengesetzes und wird als multilaterales Handelssystem von der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse GmbH betrieben, die auch Trägergesellschaft der öffentlich-rechtlichen Börse in Stuttgart ist. Technischer Betreiber der BSDEX ist die Boerse Stuttgart Digital Exchange GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen der Boerse Stuttgart GmbH, Axel Springer und finanzen.net.



Anleger finden an der BSDEX ein transparentes und verlässliches Umfeld für den Handel mit digitalen Vermögenswerten und können sich so voll auf ihre Anlagestrategien konzentrieren. „Stop-Orders sind gerade in der aktuellen volatilen Marktphase wichtig, um automatisiert auf schwankende Kurse zu reagieren und eine Marktfolgestrategie verfolgen zu können. Deshalb ist die Einführung dieses Ordertyps ein logischer Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der BSDEX“, sagt Dr. Dirk Sturz, CEO der Boerse Stuttgart Digital Exchange GmbH. Als nächstes neues Feature ist an der BSDEX die Einführung weiterer handelbarer Kryptowährungen geplant.



Der Handel an der BSDEX läuft nahezu rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche. Offene Orderbücher geben Aufschluss über vorliegende Orders und die aktuelle Marktlage. Zusätzlich spendet der Finanzdienstleister EUWAX AG Liquidität: Die Tochtergesellschaft der Boerse Stuttgart GmbH stellt an der BSDEX An- und Verkaufspreise. Der Handel an der BSDEX ist mit Transaktionsentgelten verbunden, die sich je nach Art der Order unterscheiden. Die Ein- und Auszahlung der handelbaren Kryptowährungen ist an der BSDEX kostenfrei. Die kostenfreie Verwahrung der Kryptowährungen für Anleger an der BSDEX übernimmt treuhänderisch die blocknox GmbH, eine Tochter der Boerse Stuttgart Digital Ventures GmbH.



Mehr Informationen zur Digital Exchange der Börse Stuttgart unter www.bsdex.de

