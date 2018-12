Börse Berlin erzielt 2018 einen Umsatz von 46,4 Mrd. Euro

28.12.18

Mit ihren beiden Marktplätzen Xontro und Equiduct setzte die Börse Berlin im Jahr 2018 insgesamt 46,4 Mrd. Euro um. Es wurden 6,4 Millionen Geschäfte abgewickelt.



Politische Unsicherheiten, Handelsstreitigkeiten und eine restriktivere Geldpolitik sorgten an den Börsen sowohl für positive als auch negative Rekorde. In diesem schwierigen Umfeld verloren offensichtlich viele Anleger die Lust am Handel mit Wertpapieren. Das wirkte sich an der Börse Berlin negativ auf die Zahl der Geschäfte und den Umsatz aus.

