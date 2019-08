Pressemitteilung BoxID: 762526 (Böblinger Kinos Merkel und Zienteck GbR)

Konzertstimmung im Kino

METALLICA AND SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M²

Konzerte auf der großen Leinwand. Seit vielen Jahren ein Erfolgskonzept der Böblinger Kinos. Meist mit klassischen Konzerten, wie zum Beispiel aus der Metropolitan Opera oder der Berliner Philharmonie. Doch auch Rockkonzerte erfreuen sich immer mehr Beliebtheit in dem Lichtspielhaus.



Zur Feier des 20. Jahrestages des Auftritts von 1999 und des mit dem Grammy ausgezeichneten S&M-Albums vereinigen sich METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY ERNEUT FÜR S&M².



Die ursprünglichen S&M-Konzerte wurden von Metallica und San Francisco Symphony unter der Leitung des verstorbenen Michael Kamen im Frühjahr 1999 im Berkeley



Community Theatre aufgeführt. Das S&M²-Konzert im Jahr 2019 bietet die ersten Liveaufführungen dieser Arrangements seit 20 Jahren sowie die allerersten Metallica- und San Francisco Symphony-Interpretationen von Songs, die seit dem ursprünglichen Konzert geschrieben und veröffentlicht wurden, mit neuen Orchesterarrangements von Bruce Coughlin.



Der legendäre Dirigent Michael Tilson Thomas beendet die erste Woche seiner letzten Spielzeit als Musikalischer Direktor der San Francisco Symphony mit einem besonderen Auftritt und dirigiert einen Teil der Show.



Metallicas erste Zusammenarbeit mit San Francisco Symphony wurde auf dem mit einem Grammy ausgezeichneten Live-Album S&M dokumentiert.



Kymberli Frueh, SVP für Programmierung und Content-Akquisition bei Trafalgar Releasing, sagte: "Trafalgar Releasing freut sich, Metallica-Fans auf der ganzen Welt die Gelegenheit zu geben, dieses Jubiläumskonzert im Oktober gemeinsam in den örtlichen Kinos zu feiern.



Die ursprüngliche Zusammenarbeit der beiden Legenden aus San Francisco - Metallica und San Francisco Symphony - wurde vor zwei Jahrzehnten zu einem wahren Moment Musikgeschichte. Die Wiedervereinigung für S&M² erweist der legendären Zusammenarbeit die Ehre und schafft einen besonderen Moment für Metallica-Fans, um diese ikonische Paarung zu sehen.



Das Event wird am 9. Oktober in Kinos auf der ganzen Welt gezeigt. Auch die Böblinger Kinos zeigen das Kinoevent am 9. und nochmals am 13. Oktober. Neben „normalen“ Filmvorführungen sind Sonderevents dieser Art ein immer größer werdender Zweig der Kinomacher in Böblingen. „Der Event-Charakter ist wichtig. Kino ist ein sozialer Ort der Zusammenkunft und wir freuen uns, auch mit diesem Event Menschen im Filmtheater zusammenzuführen und etwas Besonderes zu bieten“, freut sich Kinobetreiber Andreas Zienteck auf die Veranstaltung.



Event-Vorstellungen am Mittwoch, den 9. Oktober und Sonntag, den 13. Oktober



jeweils um 19:45 Uhr im Filmzentrum Bären, Poststraße 36, Böblingen



Dauer: ca. 2,5 Stunden / Karten gibt es für 15,00 EUR auf www.KinoBB.de



Über Metallica



Metallica wurde 1981 vom Schlagzeuger Lars Ulrich und dem Gitarristen / Sänger James Hetfield gegründet und ist seitdem eine der einflussreichsten und kommerziell erfolgreichsten Rockbands der Geschichte. Sie hat weltweit fast 120 Millionen Alben verkauft und wurde mehr als 2,5 Milliarden Mal von ihren Millionen Fans auf buchstäblich allen sieben Kontinenten gestreamt. Zu den verschiedenen Multi-Platin-Alben der Band gehören Kill 'em All, Ride The Lightning, Master of Puppets, …And Justice for All, Metallica (allgemein als The Black Album bezeichnet), Load, Reload, St. Anger, Death Magnetic und zuletzt Hardwired ... to Self-Destruct, veröffentlicht im November 2016 und auf Platz 1 in 32 Ländern.



Metallicas zahlreiche Preise und Auszeichnungen umfassen neun Grammy Awards, zwei American Music Awards und mehrere MTV Video Music Awards sowie die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame im Jahr 2009. Im Juni 2018 wurde die Band mit einer der renommiertesten musikalischen Ehrungen der Welt ausgezeichnet: Schwedens Polar Music Prize. Metallica befinden sich derzeit auf ihrer WorldWired-Tour, die 2016 begann und bis 2020 fortgesetzt werden soll.

