Appell zur Welt-Klimakonferenz

03.12.18

Zum Beginn der Welt-Klimakonferenz in Kattowitz fordert die Bodensee- Stiftung alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Kommunen auf, einen eigenen Beitrag zur Energiewende zu leisten und persönlich in die Solartechnik zu investieren. Der Vorteil dieser Technologie ist, dass auch einzelne Menschen auf ihrem Hausdach, dem Dach der gemieteten Wohnung oder dem Dach des Unternehmens, in dem sie arbeiten, aktiv werden können.



Steigende Temperaturen, Überschwemmungen und langjährige Dürreperioden zeigen weltweit, dass der Klimawandel noch schneller voran schreitet, als befürchtet. Dies gilt gerade auch für die Bodensee-Region, in der Land- und Forstwirtschaft aufgrund der zunehmenden Erderhitzung unter Trockenheit, Hitze und Frost zur Unzeit leiden. Der dringend notwendige Kohleausstieg kann nur dann funktionieren, wenn schnell große Kapazitäten in den Bereichen Solar- und Windstrom errichtet werden.



Jörg Dürr-Pucher, Präsident der Bodensee-Stiftung, sieht jetzt vor allem die Kommunen gefordert. Sie sollen eine Vorreiterrolle übernehmen und auf allen geeigneten öffentlichen Dächern Solar- Stromanlagen errichten. Auch bei der Ausweisung der erforderlichen Flächen zur Errichtung von Solarparks im Freiland spielen die Städte und Gemeinden in der Bodenseeregion eine wichtige Rolle.



Eine dritte Möglichkeit ist die Festsetzung von Solaranlagen in Bebauungsplänen für Gewerbe oder Wohngebiete. Mit diesem Druck von unten hofft die Bodensee-Stiftung, dann in Berlin auch endlich politische Hemmnisse wie den 52 KW-Deckel für den Solarstrom-Ausbau aus dem Weg räumen zu können.



Solarstrom rechnet sich für jeden Investor. Egal ob die kleine 5 KW-Anlage auf dem privaten Hausdach oder die 50 KW-Anlage auf dem Handwerksbetrieb, mit Solaranlagen lässt sich eine anständige Rendite erwirtschaften. Die Solar-Unternehmen in der Region haben einige Jahrzehnte Erfahrung und sind gute Partner für alle investitionswilligen Haushalte und Betriebe. Die Rahmenbedingungen sind sehr gut. Jetzt fehlt nur noch der persönliche Motivationsschub, um das eigene Solarprojekt im kommenden Jahr anzugehen.



Zu dieser Motivation, möglichst vieler Menschen, sich selbst für Solarstrom zu engagieren, will die Bodensee-Stiftung im Rahmen der landesweiten Solaroffensive verstärkt beitragen. In der Bodenseeregion läuft diese Solaroffensive bereits seit drei Jahren. Die wichtigsten Erfolge sind die Tatsache, dass die Landesregierung die Solaroffensive Baden-Württemberg gestartet hat und es seit Mitte dieses Jahres in allen zwölf Regionen Baden-Württemberg PV-Netzwerke gibt. Sichtbares Zeichen für den Erfolg ist zudem der deutliche Anstieg der gebauten Solarstromanlagen in der Bodensee-Region in den letzten beiden Jahren. Der größte emotionale Erfolg liegt für die Bodensee- Stiftung darin, dass Landrat Frank Hämmerle, der in den letzten Jahrzehnten so seine Schwierigkeiten mit der Energiewende hatte, nach eigenen Worten inzwischen "für die Photovoltaik brennt". Er ist seit kurzer Zeit auch persönlich ein gutes Vorbild und betreibt privat eine Solarstromanlage mit Batterie.



Die neuen Solaranlagen können einen wichtigen Beitrag zur erforderlichen Sektorkopplung mit Mobilität und Wärme leisten. Viele PV-Anlagen, die in den letzten Monaten installiert worden sind, laden auch die ersten Elektroautos im Landkreis mit Strom vom eigenen Hausdach und sind mit der Heizung verbunden, um überschussigen Strom in warmes Wasser zu verwandeln. Das gilt auch für Unternehmen, die für Mitarbeiter und Kunden Ladesäulen auf dem betriebseigenen Parkplatz anbieten, mit Solarstrom vom eigenen Dach.





