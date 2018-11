Mittendrin im bewegten Film-Wochenende fand der zweite Branchentreff für Film- und Medienschaffende der Vierländerregion Bodensee statt

12.11.18

Kürzlich trafen sich die Aktiven und Kreativen der Filmindustrie der Vierländerregion Bodensee erneut zu einem Branchenaustausch, angedockt an die 15. kurz.film.spiele – das Konstanzer Kurzfilmfestival, das über das Wochenende hinweg stattfand. Die FilmCommission Bodensee, angesiedelt bei der Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM) und unterstützt von der MFG Filmförderung Baden-Württemberg, und Zebra Kommunales Kino Konstanz e.V. waren Gastgeber des Events, das zu einer lebendigen Plattform zum Netzwerken wurde. Überaus bereichernd und neue Einblicke gebend, so empfanden es einmal mehr die Filmleute – Produzenten, Regisseure, Drehbuchautoren und Medienschaffende.



Patrick Gängler, einer der beiden Geschäftsführer von kommunales Kino Konstanz - Zebra Kino e.V., gab spannende Einblicke in die programmatische Arbeit. Er erklärte, welche Kriterien ein Film erfüllen muss, dass er es auf die Zebra-Leinwand schafft und wie die Auswahl getroffen wird – nämlich in intensiver Auseinandersetzung und nach vielen Stunden des Filmeschauens vorab. „Auch so etwas wie das Kurzfilmfestival geht nur mit dem großen ehrenamtlichen Engagement des Teams und mit vielen tollen Praktikanten“, so Gängler.



„Über das Schreiben an der Schnittstelle zwischen Spiel- und Dokumentarfilm“ sprach Anke Klaaßen. Die junge Drehbuchautorin, die in Konstanz lebt, realisierte mit dem Regisseur David Ruf den Spielfilm „Kinder des Lichts“ / englisch „Land of Light“. Der Film kam 2016 in die Kinos und lief danach auf arte. Die Geschichte handelt von fünf Kindern, die aus einem syrischen Dorf fliehen, das der Krieg zerstört hat. Sie sind auf der Flucht und auf der Suche nach dem „Land des Lichts“, einem friedlichen, märchenhaften Ort ohne Angst und Gewalt. Gedreht wurde vor allem in einem türkischen Flüchtlingslager direkt an der Grenze zu Syrien. Berührende Filmausschnitte und Aufzeichnungen von den vorhergehenden Workshops mit den Kindern flimmerten über die große Leinwand. Für Anke Klaaßen und ihr Filmteam bedeutete dies eine intensive Auseinandersetzung damit, wie Kinder in Kriegsgebieten mit der Situation umgehen – mit Angst, Verlust, Unsicherheit und dem Wunsch, glücklich und frei leben zu dürfen. Schnell entwickelte sich eine angeregte Publikumsdiskussion und ein erhellender Austausch innerhalb der Branche begann.



Auch Film- und Medienleute von Schweizer Seite waren gekommen. Daher drehten sich die Netzwerk-Gespräche viel um die Herausforderungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Es ging um die ganz praktischen Probleme, die eine deutsche Crew schon vor und bei der Einreise in die Schweiz zu überwinden hat, um dort drehen zu können – Zoll, Drehgenehmigungen, Preisgefälle uvm.



Einmal mehr ein voller Erfolg – der zweite Branchentreff der FilmCommission Bodensee!



Auch Roland Schäfli von der Commercial Cam GmbH, CH, zeigte sich begeistert vom Abend: „Vielen Dank für das informative Treffen. Euer Anlass hat auch für mich neue Impulse gebracht“, sagte der erfahrene Hase der hiesigen Medienlandschaft.

