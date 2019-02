Voll bis unters Dach - Hohe Veranstaltungsdichte bei der Bochumer Veranstaltungs-GmbH

05.02.19

So wie das letzte Jahr endete, beginnt bei der Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BoVG) auch das Jahr 2019: zahlreiche Veranstaltungen aus den Bereichen Comedy, Kultur, Konzert und Messe füllen die Veranstaltungskalender des RuhrCongress Bochum und der Jahrhunderthalle Bochum.



Nachdem der EisSalon Ruhr bis zum 13.01. rund 33.000 Besucher in die Jahrhunderthalle Bochum lockte und die Comedians Martin Rütter und Johann König im jeweils ausverkauften großen Saal des RuhrCongress Bochum die Lachmuskeln ihrer Besucher beanspruchten, klopfen nun bereits die nächsten Künstler an die Tür.



Die kommenden Monate im RuhrCongress Bochum sind vollgepackt wie eine bunte Veranstaltungstüte, die geschmacklich wohl keine Wünsche offenlässt. „Bibi&Tina - Das Konzert“ spricht Familien an und lädt zum Mitsingen ein, Tobias Beck gibt mit „Unbox your Life“ Tipps für ein erfolgreiches Leben, Ralf Schmitz und Paul Panzer sorgen für den passenden Humor und sowohl Künstler als auch Bands unterschiedlicher Genres wie Bastille, GHOST und Steven Wilson geben sich die Ehre. Hinzu kommen Konzert- und Bühnenshows, Musicals und Klassik, sowie karnevalistisches Programm bei den Seniorennachmittagen in Bochum und Wattenscheid. Aber, wer noch Tickets bekommen möchte, sollte schnell sein, denn viele der Veranstaltungen sind bereits fast ausverkauft.



Auch die Jahrhunderthalle Bochum ist im Februar – im wahrsten Sinne des Wortes – voll bis unters Dach. Der 12. Historische Jahrmarkt steht vor der Tür. Jahrhundertealte Fahrgeschäfte, darunter das historische Riesenrad, süße und deftige Leckereien, Drehorgelmusik und Schaustellerwagen entführen die Besucher mehrere Jahrzehnte in der Zeit zurück. Auch in diesem Jahr startet der Historische Jahrmarkt mit dem Steampunk Jahrmarkt (16.02.) und bietet mit den Veranstaltungen Pink Friday (22.02.) und Rock´n Roll anne Raupe (01.03.) wieder ein abwechslungsreiches Begleitprogramm.



Neben dem „Alten“ lockt aber auch etwas „Neues“ Kulturfans an die Jahrhunderthalle Bochum. Die neue Veranstaltungsreihe „Kultur im Dampfgebläsehaus“ lädt in das Wohnzimmer der Jahrhunderthalle Bochum ein und verspricht aufsteigende nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Rock bis Neo-Klassik, Spoken Word, Gaming, Kabarett und vieles mehr. Wie zuhause fühlen und Kultur genießen lautet das Kredo.



Zeitgleich startet bereits wieder der Vorverkauf für URBANATIX – Streetart und World Artistik 2019.



Informationen zu den kommenden Veranstaltungen sowie die aktuellen Veranstaltungskalender, nicht nur für den RuhrCongress und die Jahrhunderthalle Bochum, sondern auch für die Stadthalle und die Freilichtbühne Wattenscheid finden Sie unter:



www.bochum-veranstaltungen.de

