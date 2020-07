Pressemitteilung BoxID: 807383 (Bochumer Veranstaltungs GmbH)

Seniorennachmittage "Musikalisch in den Herbst'' in Bochum und Wattenscheid abgesagt

Unter Berücksichtigung der aktuellen Auflagen zur Durchführung von Veranstal-tungen ist es der Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BoVG) nicht möglich die ge-planten Seniorennachmittage „Musikalisch in den Herbst‘‘ am 05.10.2020 in der Stadthalle Wattenscheid und am 06.10.2020 im RuhrCongress Bochum stattfin-den zu lassen. Die Termine werden ersatzlos abgesagt. Die Zielgruppe der Nachmittage ist zudem einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Personen, die einer Risikogruppe angehören gilt es in besonderem Maße zu schützen.



Die Seniorennachmittage in den Spielstätten der BoVG zeichnen sich durch das Zusammenkommen von Besuchern und Besucherinnen aus dem gesamten Bo-chumer Stadtgebiet in einem geselligen Rahmen aus. Gemeinsam wird bei musi-kalischen und kulinarischen Leckerbissen mitgesungen, getanzt und zusammen gelacht. Die Nachmittage werden seit einigen Jahren in Kooperation mit der Stadt Bochum veranstaltet und erfreuen sich seitdem wachsender Beliebtheit. Das Angebot konnte, nach der Neugestaltung im Jahr 2016, stetig erweitert werden, zum Beispiel um die Outdoor-Veranstaltung „Schwof und Schmaus‘‘ unter dem Wasserturm an der Jahrhunderthalle Bochum.



Es bleibt zu hoffen, dass die Seniorennachmittag schon bald wieder stattfinden können.



Alle aktuellen Informationen zur zeitlichen Verlegung oder Absage von Veran-staltungen finden Sie auch immer auf unserer Website unter www.bochum-veranstaltungen.de.

