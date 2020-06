Pressemitteilung BoxID: 802578 (Bochumer Veranstaltungs GmbH)

Saisonstart auf der Freilichtbühne Wattenscheid mit kleinen Konzerten im Biergarten

Die Freilichtbühne Wattenscheid ist bekannt für ihre Konzerte und „Umsonst und draußen‘‘-Veranstaltungen in gemütlicher Atmosphäre unter freiem Himmel. Auch für diesen Sommer hatte die Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BoVG), die die Veranstaltungslocation betreibt, wieder ein vielfältiges Open-Air-Programm zusammengestellt, um gemeinsam mit den Wattenscheidern und Bochumern den Sommer zu feiern. Aufgrund von COVID-19 und der aktuellen Beschlüsse der Landesregierung NRW, fällt dieses Programm leider in Teilen aus.



Allerdings gibt es, mit den neuesten, stufenweise Lockerungen eine gute Nachricht zu verzeichnen: Mit der Einhaltung entsprechender Hygieneregeln - Maskenpflicht, Abstand halten, Wegeleitsystem und Möglichkeiten zu häufigem Händewaschen - dürfen u.a. die FreilichtSessions im Biergarten stattfinden.



„Umsonst und draußen‘‘



Die FreilichtSessions, kleine Konzerte überwiegend lokaler und regionaler Bands und Singer-Songwriter mit freiem Eintritt, hat die BoVG im letzten Sommer ins Leben gerufen -- mit Erfolg. Bei schönem Wetter erfreuten sich die intimen Veranstaltungen großer Beliebtheit und lockten auch den ein oder anderen Spaziergänger spontan in den Biergarten im Wattenscheider Stadtgarten. Einige der Künstler aus dem Sommer 2019 haben sich auch für dieses Jahr wieder angekündigt.



Dass es in diesem Jahr einige Modifikationen geben muss, um die Gesundheit der Besucher nicht zu gefährden, liegt auf der Hand. Dazu hat die BoVG ein Hygieneschutzkonzept mit begleitendem Sicherheitskonzept entwickelt, das bei allen Veranstaltungen Anwendung findet.



Buntes Konzertprogramm aus (Deutsch-)Pop, Alternative, Blues, Folk, Rock 'n' Roll, Jazz & Swing, ein bisschen Raggae, ein bisschen HipHop…



…Das bringen die FreilichtSessions auch in diesem Sommer in den Biergarten der Freilichtbühne Wattenscheid. Künstler wie der Australier und Wahl-Düsseldorfer Jaimi Faulkner, der „Hamburger Jung‘‘ Tom Klose und Wuppertaler Florian Franke sind zum wiederholten Male mit dabei. Andere Bands wie das Duo Rawsome Delights waren bereits im Rahmen der Reihe „Matinée im Biergarten‘‘ auf der Freilichtbühne zu Gast. Wieder andere, wie Lilou, Binyo oder Luise Weidehaas geben ihr Debut.



Fakt ist, dass sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Konzertprogramm, verteilt über die Sommermonate (freitags und samstags) freuen dürfen. Los geht es bereits am 20. Juni mit ROXOPOLIS, einem jungen Trio aus dem Ruhrgebiet, dessen Musik man im Bereich Indie/Alternative einordnen kann.



Alle Termine und Infos finden Interessierte auf der Website der Freilichtbühne Wattenscheid sowie auf Facebook. Die Registrierung für die Veranstaltungen erfolgt ausschließlich online über den Ticketanbieter Reservix. Die Links zu der Seite werden ab Montag, 15.06.2020, in den einzelnen Veranstaltungen auf der Website der Freilichtbühne Wattenscheid und auf Facebook verfügbar sein. Hier können kostenfreie ‘‘Tickets’’ in begrenzter Anzahl erworben werden. Außerdem werden vor Ort noch wenige Restplätze vergeben.



Weitere Infos zu Künstlern, Programm und Registrierung finden Sie unter: www.freilichtbuehne-wattenscheid.de und auf www.facebook.com/FreilichtbuehneWattenscheid/

