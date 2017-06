Neuen Saison auf der Freilichtbühne Wattenscheid

Mit einem bunten Sommerfest der SPD startete die Freilichtbühne Wattenscheid bereits am Sonntag, 07.05. in die Open-Air-Saison 2017. Auch der diesjährige Sommer bietet jede Menge abwechslungsreiche Highlights. Von Konzerten, über Musicalproduktionen bis hin zu den beliebten Matinée-Veranstaltungen im Biergarten - hier ist für jeden etwas dabei!



Abwechslungsreiches Sommerprogramm 2017 auf der Freilichtbühne Wattenscheid



Den Auftakt machte am 12.06. die Band Time Travel, die mit ihren Oldies aus den 70er bis 90er Jahren sowie neuzeitlichen Hits die Besucher begeisterte. Weiter geht es am 16.06. mit „Mira Boom‘‘. Die Band aus dem Herzen des Ruhrgebiets versteht es, dass Publikum mit ihren melodiösen Riffs mitzureißen und bei bester Laune auf das Tanzbein zu schicken. Natürlich kommen auch unsere kleinen Gäste nicht zu kurz - mit Bibi Blocksberg kommt der internationale Welthexentag auf die Freilichtbühne Wattenscheid. Am 25.06. sind die Besucher herzlich eingeladen Bibi und Schubia dabei zu unterstützen, wie sie etwas Schwung in die Traditions-Veranstaltung bringen. Schwung auf die Freilichtbühne Wattenscheid bringen auch in diesem Jahr wieder die Rock Classic Allstars, die am 01.07. mit ihrem Programm „Let’s Rock the Summer‘‘ auftreten. Auch diesmal bringt Veranstalter Heinz Heinemann wieder einige der Großen zusammen, um den Besuchern einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Mit dabei Greg Bannis (ex- HOT CHOCOLATE), Steve Whalley (ex-SLADE), Rob Benson (ex-T.REX) und Bob Bradbury (HELLO Gründer und bis heute Mr. New York Groove). Der Musik aus aller Welt können die Gäste bei der Konzertreihe „Odyssee: Musik der Metropolen.‘‘ lauschen. Am 22. + 29.07 und 05.08. sorgen internationale Sounds für jede Menge guter Laune. Des Weiteren laden RROYCE die Besucher am 26.08. dazu ein, einen realen und akustischen Sommernachtstraum zu träumen. Gemeinsam mit ihren Freunden von „DIE KAMMER‘‘ begeistert die Band aus Dortmund mit ihren Synthiepop-Songs in einem außergewöhnlich erfrischenden Arrangement.



Matinée im Biergarten wieder mit außergewönhlichen Künstlern



Auch in diesem Jahr dürfen die Matinée Veranstaltungen im Biergarten nicht fehlen. Vier unterschiedliche Bands und Musiker begeistern die Besucher mit ihren individuellen Klängen. Am 18.06. spielt Linus Friedmann mit Vemilir „Velo‘‘ Zuljevič Stücke, die von seiner kroatischen bzw. bosnischen Herkunft zeugen. Im weiteren Verlauf des Sommers spielen Herr Meier (23.07.) und Rawsome Delights (30.07.) sowie das Duo Bardic am 27.08. mit ihrer akustisch handgemachten Musik.



Am 09.09.2017 verabschieden wir uns mit einem Saisonabschluss im Vintage Style von der Freilichtbühnen-Saison 2017.



Weitere Infos zu Künstlern und Programm finden Sie unter: www.freilichtbuehne-wattenscheid.de











