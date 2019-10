Pressemitteilung BoxID: 772571 (Bochumer Veranstaltungs GmbH)

Im RuhrCongress spielt die Musik - und nicht nur die Musik

In den nächsten Wochen erwartet die Besucher im RuhrCongress Bochum eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht. Den Einstieg macht am kommenden Wochenende (26.+27.10.2019) die Hochzeitsmesse Bochum, für alle Heiratswilligen DER Tag vor DEM Tag. Bei über 60 Austellern gibt es vom Hochzeitskleid bis zur Tischdeko alles zu entdecken, was das Herz eines jeden Brautpaares begehrt.



Aber im RuhrCongress Bochum wird nicht nur der Hochzeitsmarsch gespielt. Nachdem am 14.10.2019 die Trash-Metal Giganten von Machine Head den Saal zum Beben brachten, feiern jetzt Rock-Legenden wie Barclay James Harvest (29.10.2019) und Christopher Cross (12.11.2019) ihre großen Bühnenjubiläen. The National, die Band, die ihren ganz eigenen Sound im Genre Indie-Rock prägte, werden am 01.12.2019 mit ihren unvergleichlichen Songs und einem neuen Album im Gepäck nach Bochum kommen.



Ein Klangerlebnis der ganz außergewöhnlichen Art ist von der großen Lese-Show von und mit Sebastian Fitzek am 24.11.2019 zu erwarten. Ein klassisches Ensemble wird dann im restlos ausverkauften RuhrCongress Bochum den Soundtrack zu Fitzeks neustem Thriller live performen, während der Bestseller-Autor den Zuschauern mit seinem neusten Werk den ein oder anderen Schauer über den Rücken jagt. In die Reihe außergewöhnlicher Show-Highlights reiht sich dann am 15.12.2019 das Konzerterlebnis aus Epos, Rock und Oper - Tobias Sammet´s Avantasia - ein.



Sie wollen Hochleistungssport auf höchstem Niveau? Dann seien Sie am 09.11.2019 bei der Deutschen Meisterschaft der Rock’n’Roll und Boogie-Woogie Formationen dabei. Das größte aller Rock’n’Roll Turniere wird von der Bochumer Veranstaltungs-GmbH, mit der Unterstützung der Backbeats, die Teil des TTC Rot-Weiss-Silber Bochum e.V. sind, organisiert.



Wer lieber seine Lachmuskeln trainieren möchte, ist in den nächsten Wochen im RuhrCongress Bochum ebenfalls genau richtig aufgehoben. Neben den Kult-Kabarettisten von Herbert Knebels Affentheater am 23.11.2019, wird am 12.12.2019 Der Dennis das Publikum ordentlich aufmischen. Bekannt aus dem Programm von 1Live ist er jetzt mit seinem Solo-Programm „Ich seh voll reich aus‘‘ unterwegs und verklickert uns „Ottos‘‘, was eigentlich Sache ist.



Der Veranstaltungskalender des RuhrCongress Bochum ist bis zum Ende des Jahres noch mit vielen weiteren Veranstaltungshighlights prall gefüllt.



Alle Informationen zu den Veranstaltungen, Tickets und Daten, finden Sie auf unserer Website unter www.ruhrcongress-bochum.de.

