Die Planung einer Veranstaltung mit 2.000 bis 3.000 Besuchern pro Tag ist für das kommende Frühjahr (der Historische Jahrmarkt findet seit 12 Jahren an den letzten beiden Februarwochenenden und dem ersten Märzwochenende statt), trotz optimierter Hygienekonzepte seitens der Schausteller und der BoVG als Hallenbetreiber, nicht realistisch. In den vergangenen Wochen haben viele Gespräche zwischen den Partnern stattgefunden, doch es herrscht Einigkeit darüber, dass der Infektionsschutz der Bevölkerung oberste Priorität hat und Veranstaltungen in der Größenordnung im Frühjahr als reine Indoor Veranstaltung noch nicht möglich sein werden.



„Wir haben uns dazu entschieden, weil ein „Historischer Jahrmarkt light“ nicht den Charme und den Zauber der eigentlichen Veranstaltung versprühen würde. Das ist jedoch unser Ziel – ein Lächeln in das Gesicht jedes Besuchers zu zaubern. Wir sind zuversichtlich, dass wir 2022 wieder alle entspannt und unbeschwert Veranstaltungen besuchen können. Das ist unser Wunsch und Antrieb“, so Andreas Kuchajda, Geschäftsführer der BoVG.



Der Historische Jahrmarkt in der Jahrhunderthalle Bochum ist eine Veranstaltung für die ganze Familie und alle Generationen und hat sich über die Jahre als fester Programmpunkt im Veranstaltungskalender in Bochum etabliert. Für die ältere Generation ist das Ambiente mit den historischen Fahrgeschäften und Zugmaschinen eine Zeitreise in die Jugend und für die Kinder ein spannender Ort, Entdeckungen zu machen und so oft das Lieblingskarussell zu fahren, wie man möchte.



„Viele glückliche Besucher – Musik - der Duft von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln - Eine Fahrt ins Paradies oder auf dem Autoscooter, spannende Momente im Flohzirkus. All das macht einen Besuch des Historischen Jahrmarktes aus und muss nun leider ein Jahr aussetzen“, bedauert Schaustellervertreter Albert Ritter, als Mitveranstalter. „Das Betreiben der Fahrgeschäfte und Stände ist nicht nur unsere Existenz, es ist viel mehr unsere Berufung, aber gerade aus diesem Grund müssen wir Verantwortung zeigen. Wir wollen, dass es den Menschen gut geht und sie mit einem guten Gefühl den Historischen Jahrmarkt besuchen können“, so Ritter weiter.



Aber so unvorteilhaft die Pandemie für alle auch ist, so sind alle flexibel genug, das Geschehen im Blick zu halten. Und sollte sich im laufenden Jahr 2021 die Gelegenheit bieten, zumindest für ein verlängertes Wochenende historisches Jahrmarktflair in die Jahrhunderthalle Bochum zu zaubern, stehen die Verantwortlichen Planer in engem Kontakt und könnten das auf die Beine stellen.



Aktuelle Updates zu den Veranstaltungen der Bochumer Veranstaltungs-GmbH finden Sie immer unter www.bochum-veranstaltungen.de oder auf den Social Media Kanälen der Jahrhunderthalle Bochum.





