EisSalon Ruhr startet im Dezember wieder in der Jahrhunderthalle Bochum

Nach dem erfolgreichen ersten Jahr geht der EisSalon Ruhr in der Jahrhunderthalle Bochum nun in die zweite Runde. Vom 14. Dezember 2017 bis 14. Januar 2018 verwandelt sich die ehemalige Gaskraftzentrale erneut in die Kulisse für eine wunderschöne Eislaufbahn mit angeschlossenem Gastronomie- und Loungebereich. Die Indoor-Eisfläche wird in diesem Jahr von 15 Meter auf 17 Meter Breite erweitert und bietet somit mehr Fahrspaß für Groß und Klein auf insgesamt 1530 m2. Auch in diesem Jahr liegt der Fokus vor allem auf dem gesellschaftlichen und kommunikativen Miteinander, ob bei freizeitlichem Eislaufen, Firmenfeiern, Eisstockschießen oder Kindergeburtstagen. Zudem können sich die Besucher wieder auf verschiedene Sonderveranstaltungen freuen.



Eröffnet wird der EisSalon Ruhr am 14.12.2017 um 17:00 Uhr durch den Hausherrn und Veranstalter Andreas Kuchajda (Geschäftsführer der Bochumer Veranstaltungs-GmbH). Am 15. Dezember startet dann der reguläre Eislaufbetrieb ab 10:00 Uhr. Ab 18:00 Uhr erlebt der ehemalige EIS-TREFF Bochum erneut sein Revival: „Die EISTREFF-Revival-Party war bereits im vergangenen Jahr ein großer Erfolg - nicht zuletzt durch die Unterstützung lokaler DJs, die bereits in der damaligen beliebten Bochumer Eishalle für Stimmung gesorgt haben.‘‘, so Ann Hirt, Projektleitung des EisSalon Ruhr. „Wir freuen uns auf „alte Hasen‘‘ und Fans der neuen Bochumer Eislaufbahn in der Jahrhunderthalle. Es wird ein bunter Abend zwischen 80iger Jahre Pop und moderner Chartmusik.‘‘ Des Weiteren übernimmt am 21.12.2017 ab 14:00 Uhr der Lokalsender Radio Bochum mit dem „besten Mix on Ice‘‘ den EisSalon Ruhr. Die Abtauparty am 13.01.2018 ab 18:00 Uhr wird in diesem Jahr präsentiert von MUTTI, der praktischen App der BOGESTRA. Details zu den Sonderveranstaltungen im Rahmen des EisSalon Ruhr werden in Kürze bekanntgegeben.



Erst Eislaufen, dann genießen!



Natürlich ist in diesem Jahr auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt: der angeschlossene Gastronomiebereich lädt nach ein paar sportlichen Runden zum Verschnaufen und Verweilen in coolem Ambiente ein. Angeboten werden Klassiker wie Currywurst mit Pommes oder Grünkohl, süße Leckereien sowie heiße und kalte Getränke. Erstmalig wird es zudem eine Chill-Out-Lounge an der Westseite der Eisbahn geben. Dank des Sponsors Party-Rent können die Gäste in der gleichnamigen Lounge bei kühlen oder heißen Drinks bequem chillen und dem Treiben auf der Eisbahn zuschauen oder die Teams beim Eisstockschießen anfeuern.



Die Öffnungszeiten:



14.12.2017: ab 17:00 Uhr

So-Mi: 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Do-Sa: 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr

24.+25.12./31.12.2017 + 01.01.2018 geschlossen



In diesem Jahr wird es möglich sein, auch unter der Woche bis in die Abendstunden eiszulaufen. „Wir kommen damit den vielzähligen Anregungen unserer Besucher nach.‘‘, so Andreas Kuchajda. „Insbesondere möchten wir Berufstätigen die Möglichkeit geben, unser Angebot auch an den Wochentagen zu nutzen.‘‘



Die Eintrittspreise:



Die Eintrittspreise orientieren sich weitestgehend an denen des vergangenen Jahres. Zusätzlich wird es aber in dieser Saison die Option geben, 5er Karten zu erwerben.



Erwachsene: 7,00 €

Ermäßigt (Kinder bis 12 Jahre, Schüler, Studenten unter Vorlage eines Ausweises): 5,00 €

5er Karte Erwachsene 30,00 €

5er Karte Ermäßigt 21,00 €

Schlittschuhleihe 5,00 € pro Paar



Schulklassen melden sich bitte über das Formular auf der Website der Jahrhunderthalle Bochum verbindlich für den EisSalon Ruhr an:



3,00 € pro Person (Schüler/Lehrer)

3,00 € pro Paar Schlittschuhe



Das Team der Jahrhunderthalle Bochum freut sich auf eine weitere erfolgreiche Saison des EisSalon Ruhr und wünscht allen Besuchern viel Spaß beim Eislaufen.



Weitere Infos unter: www.jahrhunderthalle-bochum.de oder www.facebook.com/eissalonruhr

