Die Beschlüsse der Bundesregierung und des Landes NRW haben auch die Absage sämtlicher KulturRaum Veranstaltungen im November in der Jahrhunderthalle Bochum zur Folge. Nach einem herausfordernden Beginn, bei dem die Besucherinnen und Besucher Vertrauen in unser Hygienekonzept entwickelt haben, waren wir auf einem sehr guten Weg. Einige der kommenden Veranstaltungen waren bereits ausverkauft.



Auf der Bühne des KulturRaum gaben sich in den letzten Wochen die unterschiedlichsten Veranstaltungsformate die Ehre, von Comedy Mixed Shows über Theaterstücke und besondere Konzerterlebnisse. Waren die Besucherzahlen zunächst noch ausbaufähig, konnten die Plätze, dank eines ausgeklügelten Sicherheitskonzepts, einer vorbildlichen Zusammenarbeit der Veranstalter und der Projektinitiatoren, mit begeisterten Zuschauern gefüllt werden. Das Projekt Kultur-Raum der Bochumer Veranstaltungs-GmbH mit dem Kulturbüro der Stadt Bochum, stellt Kulturschaffenden kostenfrei eine multifunktionale Bühne in der Halle 4 der Jahrhunderthalle Bochum zur Verfügung.



Im November hätten sich die Besucher des KulturRaums unter anderem auf das Festkonzert der etablierten Bochumer Bachtage und die Bochumer Blues Sessions freuen können. Bernd Wasiolka hätte das Publikum in einer Multivisions-Show mit auf eine Reise durch das wilde Namibia genommen und ein besonderes Highlight wären sicherlich die teils ausverkauften Shows des Podcasts Fussball MML mit Micky Beisenherz, Maik Nöcker und Lucas Vogelsang gewesen.



Die betroffenen Veranstaltungen im Überblick:

01.11.2020 Festkonzert „20 Jahre Bochumer Bachtage“

07.11.2020 Größen ausse Gegend

08.11.2020 Odysseus – Die Irrfahrten eines listenreichen Schlingels

18. + 19.11.2020 Fussball MML

24.11.2020 Multivisions-Show WILDES NAMIBIA

30.11.2020 Bochumer Blues Session



Die Bochumer Veranstaltungs-GmbH und alle Beteiligten hoffen, dass das Projekt in den nächsten Wochen wieder aufgenommen werden kann. Die kleinen Veranstaltungen im KulturRaum sollen umgehend wieder stattfinden, sobald es möglich ist. Jetzt steht der Infektionsschutz im Vordergrund. Für alle Veranstaltungen wird versucht Ersatztermine zu finden.



Alle aktuellen Veranstaltungen und Informationen finden Sie immer auf der Website des KulturRaums unter www.kulturraum-bochum.de.

