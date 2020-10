Unter Berücksichtigung der aktuellen Auflagen zur Durchführung von Veranstaltungen ist es der Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BoVG) nicht möglich den Seniorennachmittag „Weihnachtsfest‘‘ für Bochum und Wattenscheid, geplant für den 15.12.2020 im RuhrCongress Bochum, stattfinden zu lassen. Der Termin muss ersatzlos abgesagt werden. Die Zielgruppe der Seniorennachmittage ist zudem einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Personen, die einer Risikogruppe angehören, gilt es in besonderem Maße zu schützen.



Das Weihnachtsfest für Senioren aus dem gesamten Bochumer und Wattenscheider Stadtgebiet lädt jährlich zum geselligen Zusammensein bei Kaffee und Kuchen in vorweihnachtlicher Atmosphäre ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgten in den letzten Jahren unter anderem regelmäßig die Bochumer Symphoniker. Das Weihnachtsfest wird seit einigen Jahren in Kooperation mit der Stadt Bochum veranstaltet und bringt seitdem weihnachtlichen Glanz in den großen Saal des RuhrCongress Bochum.



Da das Infektionsgeschehen über die Wintermonate noch nicht absehbar ist, kann erst in den nächsten Monaten entschieden werden, ob und welcher Form die Seniorennachmittage 2021 stattfinden können.



Alle aktuellen Informationen zur zeitlichen Verlegung oder Absage von Veranstaltungen finden Sie auch immer auf unserer Website unter www.bochum-veranstaltungen.de.

