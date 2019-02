Hirschen-Familie baut "Ableger" auf der Höri

19.02.19

Ein echtes Idyll am westlichen Bodensee ist die Halbinsel Höri. Die einmalige Gegend zwischen Seerücken auf der Schweizer Seite, der Insel Reichenau und den Vulkankegeln des Hegau hat schon immer Künstler und Schriftsteller magisch angezogen. Ab Mai 2019 wird sich der Zauber der Höri auch den Gästen des neuen Boardinghouse Bodensee offenbaren, einem neuen Angebot des Hotel Gasthaus Hirschen.



Der moderne Bau ist umringt von zahlreichen Apfelbäumen. Helle Holzbalkone zieren die Fassade, so dass sich das Gebäude harmonisch in die Landschaft einfügt. Das Boardinghouse Bodensee ist eine ideale Adresse für Individualurlauber, Familien oder Menschen, die sich länger am Bodensee aufhalten möchten. Unter seinem Dach finden sich 17 Apartments mit 22, 30 und 42 Quadratmetern für ein bis maximal drei Bewohner. Drei Ferienwohnungen mit 50, 70 und 80 Quadratmetern Größe eignen sich für Gruppen bis vier Personen. Eine Nacht im Apartment kostet ab 65 Euro, die größeren Wohnungen gibt es ab 129 Euro pro Nacht. Alle Räume sind hell und freundlich; je nach Etage verfügen sie über eine Terrasse oder einen Balkon mit Blick in den frei zugänglichen Apfelgarten. Reisende, die während ihres Bodenseeurlaubs unabhängig sein möchten und sich gerne selbst versorgen, werden sich im neuen Boardinghouse besonders wohl fühlen.



Selbstversorgerhaus mit Hirschennote

Das Boardinghouse im romantischen Apfelgarten ist ein Spross des nur 800 Meter entfernten Hotel Gasthaus Hirschen. Die besondere Hirschennote ist auch hier unverkennbar – von der Ausstattung mit viel Holz bis zu exklusiven Boxspringbetten in jedem Apartment. Warme Farben sorgen für Wohlgefühl. Über großzügige Fensterfronten gelangt viel Licht in die Räume. Sommerliche Hitze müssen die Gäste jedoch nicht fürchten, denn alle Wohnungen sind vollklimatisiert. Zur cleveren Raumnutzung gehören die komplett eingerichteten Küchenzeilen, die zusätzlichen über eine Sambatreppe erreichbaren, weiteren Schlafmöglichkeiten und die begehbaren Duschen in den geräumigen Bädern. An einem Buchungsterminal können die Reisenden rund um die Uhr bequem einchecken; die Bezahlung erfolgt per Kredit- oder EC-Karte. Auch Kurzentschlossene können an dem Terminal die Verfügbarkeiten prüfen und unverzüglich Apartments buchen.



Gut durchdacht – bis in die unterste Etage

Was nicht in unmittelbarer Nähe Platz benötigt, ist für die Gäste des Boardinghouse Bodensee im Keller verfügbar. Dazu gehören eine Waschmaschine und ein Trockner sowie eine Bügelstation. Gratis WLAN und die kostenfreie Nutzung des Fahrradraumes gehören ebenfalls zum Service. Wer kein eigenes Rad oder E-Bike dabei hat, kann sich vor Ort eines mieten. Das lohnt sich auf alle Fälle, denn die malerische Unterseeregion lässt sich prima auf kurzen Wegen entdecken. Auch Paddleboards oder Kanus gibt es an vielen Stationen zu mieten. Für Autos stehen kostenlose Stellplätze direkt am Boardinghouse zur Verfügung. Falls doch mal Fragen auftauchen, gibt die Rezeption im Hotel Gasthaus Hirschen selbstverständlich Auskunft. Und bei der Gelegenheit können die Gäste gleich den Brötchenservice beauftragen oder den Getränkegutschein für den Biergarten einlösen, den es zu jeder Buchung im Boardinghouse Bodensee dazu gibt.

Details und Buchung: www.boardinghouse-bodensee.de



Preisbeispiele:



Galerie Apartment mit Balkon zum Apfelgarten, 42 Quadratmeter: zwischen 95 und 125 Euro pro Nacht / 3 Personen



Komfort Apartment mit Garten-Terrasse, 30 Quadratmeter: zwischen 65 und 95 Euro pro Nacht / 2 Personen



Mindestaufenthalt: 5 Nächte (kürzere Zeiten auf Anfrage). An Brücken- und Feiertagen wird ein Aufpreis berechnet, ab 6 Nächten greift eine Rabattstaffel.



Facts & Figures:



Boardinghouse Bodensee

Wassertränke 46

D-78343 Gaienhofen-Horn

Tel. +49 (0)7735 - 93380





6 Apartments mit 30 qm², für max. 2 Personen

6 Apartments mit 42 qm², für max. 3 Personen

3 Ferienwohnungen mit 50, 70 und 80 qm², für bis zu 4 Personen

alle Badezimmer sind mit begehbarer Dusche, WC, beleuchtetem Kosmetikspiegel und Radio ausgestattet

alle Apartments verfügen über eine Küchenzeile mit Kühlschrank, zwei Kochplatten, Wasserkocher, Senseo Padmaschine und Backofen mit Mikrowelle, außerdem Gartenzugang oder Balkon und Nutzungsrecht des Gartens

Flachbild-TV und kostenloses W-LAN sind vorhanden

Waschmaschine, Trockner mit Münzeinwurf und eine Bügelstation sind für alle Bewohner zugänglich, ebenso eine Fahrradgarage

PKW-Stellplatz ist kostenlos verfügbar

Brötchenservice kann bei Buchung beauftrag werden

ein Wäschewechsel und Endreinigung bei Aufenthalt ab einer Woche inkludiert

Self Check-in am Buchungsterminal



